Ex-Verführerin Julia Oemler teilt gegen "Temptation Island"-Aleks aus: "Wie bodenlos!?"

Leipzig/Kreta - Die neue Staffel von " Temptation Island VIP " schlägt weiter hohe Wellen. Nach den jüngsten Entgleisungen von Aleks Petrovic (34) teilt nun auch Ex-Teilnehmerin und -Verführerin Julia Oemler (31) gegen den Reality-TV-Rüpel aus.

Nach den neuesten Entgleisungen von Aleks Petrovic (34) bei "Temptation Island VIP" hat sich auch Ex-Verführerin Julia Oemler (31) über des Verhalten geäußert. © Montage: Screenshots/instagram.com/julia.oemler.official

In einem Video auf Tik Tok zeigte sich die ehemalige "Big Brother"-Teilnehmerin schockiert über das Verhalten des Verlobten von Vanessa Nwattu (25). Hintergrund: Aleks überschreitet in der aktuellen sechsten Folge gleich mehrere Grenzen.

So zeigte er sich abfällig gegenüber seiner Partnerin, die ihm gegenüber seiner Meinung nach nicht genug Demut und Dankbarkeit darbringe. Er beklagte sich, dass sie keinen Sex wolle, stellte dabei sogar ihre Verlobung in Frage.

Der Höhepunkt erfolgte jedoch, als er den Verführerinnen auf einer Bootsparty wortwörtlich ins Gesicht spuckte. Auf den Schock und die Empörung reagierte der Boxer dann noch mit den Worten: "Ihr seid Verführerinnen, was soll ich machen, das ist euer Job! (...) Mach' doch keinen Stress!"

Julia, die einst selbst als Verführerin an "Temptation Island" teilgenommen hatte und mit Aleks in "Love Island" zu sehen war, konnte dies offenbar kaum fassen. "Jetzt guck ich gerade die aktuelle Folge und mir fällt alles aus dem Gesicht", entfuhr es ihr nun in ihrem Video. "Also wie bodenlos!?"