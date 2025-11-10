Ex-Verführerin Julia Oemler teilt gegen "Temptation Island"-Aleks aus: "Wie bodenlos!?"
Leipzig/Kreta - Die neue Staffel von "Temptation Island VIP" schlägt weiter hohe Wellen. Nach den jüngsten Entgleisungen von Aleks Petrovic (34) teilt nun auch Ex-Teilnehmerin und -Verführerin Julia Oemler (31) gegen den Reality-TV-Rüpel aus.
In einem Video auf Tik Tok zeigte sich die ehemalige "Big Brother"-Teilnehmerin schockiert über das Verhalten des Verlobten von Vanessa Nwattu (25). Hintergrund: Aleks überschreitet in der aktuellen sechsten Folge gleich mehrere Grenzen.
So zeigte er sich abfällig gegenüber seiner Partnerin, die ihm gegenüber seiner Meinung nach nicht genug Demut und Dankbarkeit darbringe. Er beklagte sich, dass sie keinen Sex wolle, stellte dabei sogar ihre Verlobung in Frage.
Der Höhepunkt erfolgte jedoch, als er den Verführerinnen auf einer Bootsparty wortwörtlich ins Gesicht spuckte. Auf den Schock und die Empörung reagierte der Boxer dann noch mit den Worten: "Ihr seid Verführerinnen, was soll ich machen, das ist euer Job! (...) Mach' doch keinen Stress!"
Julia, die einst selbst als Verführerin an "Temptation Island" teilgenommen hatte und mit Aleks in "Love Island" zu sehen war, konnte dies offenbar kaum fassen. "Jetzt guck ich gerade die aktuelle Folge und mir fällt alles aus dem Gesicht", entfuhr es ihr nun in ihrem Video. "Also wie bodenlos!?"
Julia Oemler über Aleks: "Was bist du für ein Scheiß-Hampelmann!?"
Das Verhalten des TV-Matchos quittierte die Leipzigerin als "total respektlos". Vor allem dessen Reaktion auf sein eigenes Verhalten habe sie dabei angeekelt.
"Man kann ja mal einen Fehler machen und man kann sagen, man hat eine Grenze überschritten. [...] Nein, es wird rumgedreht. Dieses Mädel würde sich ja völlig daneben benehmen und total überreagieren und ihren Job nicht richtig machen. Bitte, was bist du für ein Scheiß-Hampelmann? Ekelhaft!"
An den 34-Jährigen gewandt fragte Julia schließlich noch: "Wie viele Chancen muss man dir geben, um mal irgendwie dich zusammenzureißen?"
Die traurige Antwort darauf lieferte sie schließlich noch selbst: "Du kriegst es einfach nicht hin, weil du bist, wie du bist. Aber das muss man dir lassen: Authentizität hast du auf jeden Fall am Start."
