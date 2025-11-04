Blankes Entsetzen in TV-Show: "Ich hätte das niemals gedacht!"
Kreta (Griechenland) - "Temptation Island VIP" ist ein absoluter Mindf*ck. Die Paare zerstören sich gegenseitig durch Worte und Handlungen, checken ihr Fehlverhalten aber nicht. Daran ändert auch Folge 5 nichts.
Aleks Petrovic (34) zeigt sich "überrascht, dass sie das Sexthema anspricht, weil bei uns seit Monaten sehr wenig läuft". Mit seiner Partnerin Vanessa Nwattu (25) habe es kürzlich ein Krisengespräch genau über dieses Thema gegeben - "weil einmal im Monat kann ich nicht akzeptieren, das ist viel zu wenig, ich bitte dich".
Er wundert sich, dass seine Verlobte mit fremden Männern über das intime Thema spricht, obwohl sie ihm das verboten habe.
Der maskuline Mann bemängelt, dass Vanessa "manchmal zu viel" ihren eigenen Willen habe und durchsetzen wolle, was damit zusammenhänge, dass sie in den frühen Bindungsjahren ohne Vater aufgewachsen ist.
Die 25-Jährige glaubt nicht, was sie hört: "Was redet der am ersten Abend mit irgendeiner X-Beliebigen, ob ich mit Vater aufgewachsen bin oder nicht?"
Und dann zerstört er sie komplett, als er im Vollsuff herausposaunt: "Das, was mit Vanessa passiert ist, wäre nicht nüchtern passiert." Er spielt auf die Temptation-Staffel an, in der er seiner damaligen Freundin Christina Dimitriou (33) mit Verführerin Vanessa fremdgegangen war.
Temptation Island VIP: Brenda Brinkmann bricht komplett zusammen
Richtig schlecht läuft es auch für Brenda Brinkmann (22). Während sich ihr Partner Laurenz Pesch (23) freut, keine Bilder von ihr gezeigt zu bekommen, kriegt sie die volle Dröhnung ab.
Sie sieht, wie er angeschmachtet wird, wie er Pascha spielt und eine Verführerin (angezogen) auf ihm reitet. "Krass, krass, krass, einfach krass, was soll ich dazu sagen? Ich bin so krass enttäuscht, ich hätte das niemals gedacht. Ich hab das gar nicht nötig und jetzt sitze ich hier und muss mir diese Scheiße angucken."
Für sie habe der 23-Jährige schon jetzt fast alle Grenzen überschritten. "Er hat alles gemacht, außer Sex zu haben. Das ist nur noch so ein kleiner Schritt bis da hin."
Sie macht klar: "Selbst wenn wir das überstehen und zusammenbleiben, will ich mich räumlich von ihm trennen, damit ich mehr Fokus auf mich habe."
Streaming-Hinweis: Neue Folgen "Temptation Island VIP" werden immer montags bei RTL+ veröffentlicht. Insgesamt sind 14 Folgen geplant.
Titelfoto: Bildmontage: RTL