Blankes Entsetzen in TV-Show: "Ich hätte das niemals gedacht!"

Kreta (Griechenland) - " Temptation Island VIP " ist ein absoluter Mindf*ck. Die Paare zerstören sich gegenseitig durch Worte und Handlungen, checken ihr Fehlverhalten aber nicht. Daran ändert auch Folge 5 nichts.

Vanessa Nwattu (25) ist fassungslos über ihren Partner. © RTL

Aleks Petrovic (34) zeigt sich "überrascht, dass sie das Sexthema anspricht, weil bei uns seit Monaten sehr wenig läuft". Mit seiner Partnerin Vanessa Nwattu (25) habe es kürzlich ein Krisengespräch genau über dieses Thema gegeben - "weil einmal im Monat kann ich nicht akzeptieren, das ist viel zu wenig, ich bitte dich".

Er wundert sich, dass seine Verlobte mit fremden Männern über das intime Thema spricht, obwohl sie ihm das verboten habe.

Der maskuline Mann bemängelt, dass Vanessa "manchmal zu viel" ihren eigenen Willen habe und durchsetzen wolle, was damit zusammenhänge, dass sie in den frühen Bindungsjahren ohne Vater aufgewachsen ist.

Die 25-Jährige glaubt nicht, was sie hört: "Was redet der am ersten Abend mit irgendeiner X-Beliebigen, ob ich mit Vater aufgewachsen bin oder nicht?"

Und dann zerstört er sie komplett, als er im Vollsuff herausposaunt: "Das, was mit Vanessa passiert ist, wäre nicht nüchtern passiert." Er spielt auf die Temptation-Staffel an, in der er seiner damaligen Freundin Christina Dimitriou (33) mit Verführerin Vanessa fremdgegangen war.