Als er hört, was seine Freundin über ihn sagt: Mann rastet im Reality-TV aus

Kreta (Griechenland) - Das nächste Lagerfeuer steht in Folge 7 von " Temptation Island VIP " an und verspricht einiges. Gleich der erste Mann rastet bei den Bildern, die seine Freundin ihm liefert, komplett aus.

Laurenz (23) kann nicht glauben, was er da gerade sieht. © RTL

Laurenz (23) traut seinen Ohren nicht, als er hört, was Brenda (22) so alles über ihn zu erzählen hat.

Über eine Situation in der Vergangenheit, als er eine Tür eingetreten hat, weil seine Freundin sich auf einen Verdacht hin sein Handy genommen hat, kann er noch lächeln.

Doch als Brenda dann erzählt, dass sie das meiste Geld mit nach Hause bringt und ihren Freund quasi aushalten würde, ist die Grenze nicht nur erreicht, sondern überschritten.

Wutentbrannt schlägt Laurenz mit seiner Faust auf die Couch. "Das ist die größte Frechheit."

Vor allem, weil es nicht der Wahrheit entspreche. "In drei Monaten hat die vielleicht 2000 Euro gemacht, davon kannst du doch nicht leben. […] Das ist einfach peinlich", stellt er klar.

Gut, das mit der Tür stimmt wirklich, aber die Situation bereut er ja auch. "Da hatte ich einen Komplettflipper, das weiß ich auch."

Am Ende geht er vor allem mit einem Gedanken aus dem Einzellagerfeuer: "Ich verstehe es nicht."