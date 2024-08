Anna-Carina Woitschack zieht im Playboy blank! "Genau die richtige Zeit"

München - Heiß, heißer, Anna-Carina Woitschack (31)! Die Ex von Trompeter und Moderator Stefan Mross (48) ist in der diesjährigen September-Ausgabe des Playboys zu bewundern.

Anna-Carina Woitschack (31) hat sich für den Playboy ausgezogen. © Wilfried Wulff für PLAYBOY Deuts

In einem durchsichtigen, pinken Bikini posiert Anna-Carina Woitschack lasziv beim Shooting für den Playboy auf Gran Canaria. Besonders gut zur Geltung kommen dabei ihr schlanker, durchtrainierter Körper und natürlich ihre wohlgeformten Brüste.

Die 31-Jährige macht sich erstmals nackig im beliebten Männermagazin. Für sie beginne jetzt nach der Scheidung von Ex-Mann Stefan Mross, dessen Nachnamen sie bürgerlich noch trägt, ein neuer Lebensabschnitt.

"Für mich ist gerade genau die richtige Zeit, um all das zu machen, worauf ich Lust habe", erzählt die Schlagersängerin in einem Interview mit dem Playboy.

In die Vergangenheit möchte Woitschack nicht mehr schauen. Bereuen tue sie die fünf Jahre zurückliegende Verlobung und spätere Hochzeit mit Mross aber nicht: "Das ist für mich eine tolle Erfahrung, hinter der ich damals zu 100 Prozent stand und die mir keiner mehr nehmen kann. Aber ich blicke lieber ins Morgen als ins Gestern, und es ist okay, dass diese Beziehung der Vergangenheit angehört."

Stattdessen will sie lieber in ihre Zukunft investieren und die liegt definitiv im Schlager. Passend zu ihrem Akt-Auftritt im Playboy erscheint am 16. August ihr neues Album mit dem Titel "Meine Zeit".