Anna-Maria und Bushido lassen die Laken glühen: Das ist der Grund für ihren Sex-Marathon

Berlin - Anna-Maria Ferchichi (44) und Bushido (47) haben wieder einmal offen über ihr Liebesleben gesprochen. Und da geht es aktuell ziemlich zur Sache!

Anna-Maria Ferchichi (44) und Bushido (47) haben ihr Liebesleben neu entfacht. © Fabian Sommer/dpa

"Wir haben sehr viel Sex grade miteinander", erzählte Bushido im Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi". Der Grund: Bushido trägt jetzt eine Unterhose im Bett.

Zuvor lief es bei dem Paar nämlich nicht immer rund. "Wir hatten davor eine Phase, wo es weniger war", gab Anna-Maria offen zu. Für Bushido sei das zwar "völlig okay" gewesen, doch Anna-Maria wollte, dass sich etwas ändert.



Das Problem damals: Bushido schläft normalerweise nackt. "Ich fand das so aufdringlich, weil wenn man ja nachts schläft und an einen heranrückt, man merkt das ja permanent", erklärte die Achtfach-Mama im Podcast. "Dann führt das eine zum anderen. Und vielleicht möchte ich gar nicht, dass permanent das eine zum anderen führt."

Im Ergebnis habe sie sich nachts oft bedrängt gefühlt - und unter Druck gesetzt. Die Lösung kam überraschend einfach: "Ich habe mir vorgenommen, dir nicht so sehr auf die Pelle zu rücken. Deswegen schlafe ich beispielsweise auch mit Unterhose", so Bushido.

Das kleine Detail hat offenbar große Wirkung. Anna-Maria berichtete, dass ihr das Gefühl, weniger Druck zu haben, guttue - und wiederum zu mehr Lust führe.