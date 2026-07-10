Horror-Unfall von Sohn Djibi: Anna-Maria Ferchichi spricht über ihre größte Angst

Berlin/Dubai - Der schwere Unfall ihres Sohnes Djibi hat das Leben von Anna-Maria Ferchichi (44) und Bushido (47) nachhaltig verändert. Im Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi" spricht das Paar jetzt offen über die dramatischen Folgen.

Anna-Maria Ferchichi (44) und Bushido (47) sprechen in ihrem Podcast offen über die schweren Zeiten, die ihre Familie durchleben musste. (Archivfoto) © Joerg Carstensen/dpa

Der damals elfjährige Djibi verletzte sich vor rund einem Jahr bei einem Wassersportunfall während eines Familienurlaubs schwer und musste in Dubai notoperiert werden.

Noch heute verfolgt das Erlebte die Familie. "Djibrail hätte sterben können an diesem Strand", offenbart Anna-Maria rückblickend.

Besonders die Zeit nach dem Unfall sei für ihren Sohn schwierig gewesen: "Er konnte keine Sekunde ohne mich sein. Er konnte nicht mal ohne mich schlafen."

Wie Anna-Maria erzählt, begann die Familie unmittelbar nach dem Unglück mit einer Traumatherapie.