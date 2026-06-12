Anna-Maria Ferchichi ist fassungslos: Tochter Aaliyah will auf ein Internat!
Berlin/München - "Ich will aufs Internat!" – Mit diesem überraschenden Wunsch bringt Aaliyah (13), die älteste Tochter von Anna-Maria Ferchichi (44) und Bushido (47), ihre Eltern erst einmal zum Schlucken. Werden sie ihr den Wunsch erfüllen?
"Sie hat uns einfach ins Gesicht gesagt, dass sie uns liebt, aber sie überhaupt keine Lust hat, Zeit mit uns zu verbringen", erklärt die 44-Jährige im gemeinsamen Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi".
Anna-Maria merke immer deutlicher, wie schnell ihre Kinder groß werden und erwachsen wirken. Vor allem Aaliyah stecke mittendrin in der Pubertät.
Statt die 13-Jährige direkt aufs Internat zu schicken, möchte die achtfache Mutter ihre zweitälteste Tochter noch eine Weile bei sich und im Blick behalten: "Ich weiß nicht, ob es dann so richtig losgeht bei ihr. Sie ist wie auf so einer Klippe, wo sie nach rechts oder links fallen kann. Scheideweg."
Sie habe Sorge, dass sich Aaliyah in eine Richtung begeben könnte, die sie später womöglich bereut. Was genau sie damit meint, ließ sie offen.
Die Ferchichis wollen sich mit einer Entscheidung noch etwa ein Jahr Zeit lassen und in der Zwischenzeit mögliche Internate in Ruhe besichtigen.
Anna-Maria Ferchichi kämpft mit dem Loslassen
Vor allem Anna-Maria beschäftigt der Gedanke, dass ihre Kinder immer schneller erwachsen werden. "Mich macht das alles emotional", so die Schwester von Sarah Connor (45). Kurz darauf kullern die Tränen.
Die achtfache Mutter versuche, ihre Gefühle in Worte zu fassen, doch das falle ihr sehr schwer. "Die werden jetzt echt groß. Unsere ganze Familie verändert sich gerade", betont sie.
Erst kürzlich hatten Bushido und Anna-Maria Ferchichi darüber gesprochen, dass ihre Kinder im neuen rund 1000 Quadratmeter großen Haus nach Alter getrennt wohnen.
Die Drillinge teilen sich ein Zimmer, während die älteren Kinder jeweils eigene Räume mit Bad und Ankleide haben. Eine komplette Etage ist den vier älteren Kindern vorbehalten. Auch das Paar selbst hat sich einen eigenen Rückzugsbereich geschaffen.
Titelfoto: Instagram/anna_maria_ferchichi