Anna-Maria Ferchichi ist fassungslos: Tochter Aaliyah will auf ein Internat!

Berlin/München - "Ich will aufs Internat!" – Mit diesem überraschenden Wunsch bringt Aaliyah (13), die älteste Tochter von Anna-Maria Ferchichi (44) und Bushido (47), ihre Eltern erst einmal zum Schlucken. Werden sie ihr den Wunsch erfüllen?

Die 13-jährige Aaliyah liebt ihre Mama Anna-Maria (44), doch möchte lieber auf ein Internat. © Instagram/anna_maria_ferchichi

"Sie hat uns einfach ins Gesicht gesagt, dass sie uns liebt, aber sie überhaupt keine Lust hat, Zeit mit uns zu verbringen", erklärt die 44-Jährige im gemeinsamen Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi".

Anna-Maria merke immer deutlicher, wie schnell ihre Kinder groß werden und erwachsen wirken. Vor allem Aaliyah stecke mittendrin in der Pubertät.

Statt die 13-Jährige direkt aufs Internat zu schicken, möchte die achtfache Mutter ihre zweitälteste Tochter noch eine Weile bei sich und im Blick behalten: "Ich weiß nicht, ob es dann so richtig losgeht bei ihr. Sie ist wie auf so einer Klippe, wo sie nach rechts oder links fallen kann. Scheideweg."

Sie habe Sorge, dass sich Aaliyah in eine Richtung begeben könnte, die sie später womöglich bereut. Was genau sie damit meint, ließ sie offen.

Die Ferchichis wollen sich mit einer Entscheidung noch etwa ein Jahr Zeit lassen und in der Zwischenzeit mögliche Internate in Ruhe besichtigen.