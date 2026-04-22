Anne Wünsche auf der Suche nach Mr. Right: Warum Sex beim ersten Date erwünscht ist

Berlin - Es kann ganz schön einsam sein an der Spitze: Villa auf Mallorca, drei zauberhafte Kinder, Millionen-Einkommen durch Nackedei-Bilder, den Traum vom Auswandern erfüllt – Anne Wünsche (34) führt ein Leben, von dem viele nur träumen können, und doch fehlt etwas Entscheidendes: der passende Mann an ihrer Seite.

Anne Wünsche (34) ist wieder im Datingmodus. © Instagram/annewuensche.backup

"Am meisten fehlt mir, dass ich mein aktuelles Leben mit niemandem teilen kann. Ich sitze jeden Abend allein vor meiner Villa, mit Blick auf meinen Pool und den Sonnenuntergang über Palma. Da wünscht man sich schon oft jemanden, an den man sich ankuscheln kann", so der Ex-BTN-Star.

Im gemeinsamen Sommerurlaub endete die letzte langjährige Beziehung mit ihrem Synchronsprecher-Freund Karim El Kammouchi. Seitdem herrscht Ebbe in Sachen Liebesleben.

Das heißt aber nicht, dass sie nicht auf der Suche ist. Auf Tinder und Co. wird schon fleißig geswiped. "Hier auf Mallorca ist das allerdings etwas schwieriger, weil viele nur vorübergehend hier sind und ich noch kaum Spanisch spreche. Jemanden zu finden, der wirklich hier lebt und mit dem die Kommunikation passt, ist also nicht ganz so einfach."

Generell aber bevorzugt die Dreifach-Mama das klassische Kennenlernen. Also, wenn sie auf offener Straße angesprochen wird. Ansprechen ist dabei ein gutes Stichwort. Der erste Schritt sollte schon vom Mann kommen, sonst kann er gleich wieder umdrehen.

"Egal, wo ich jemanden kennenlerne: Ich lege großen Wert darauf, dass ER den ersten Schritt macht – also mich als Erstes anschreibt oder anspricht. Ich finde einfach, dass diesen Schritt der Mann machen sollte."