Anne Wünsche startet Liebes-Aufruf: "Schreibt mir gerne ..."

Berlin/Palma - Anne Wünsche (34) ist inzwischen in ihrer neuen Heimat auf Mallorca angekommen - was ihr jetzt noch fehlt, ist der richtige Mann an ihrer Seite.

Anne Wünsche (34) ist nach ihrer Trennung wieder bereit für die Liebe. © Screenshot/Instagram/anne_wuensche (Bildmontage)

Im vergangenen August hatte sie sich von ihrem damaligen Partner Karim El Kammouchi (37), dem Vater ihres Sohnes Savio (3), getrennt - bei einer gemeinsamen Reise nach Barcelona.

Jetzt ist sie allein nach Spanien zurückgekehrt, doch dieser Zustand soll sich schnellstmöglich ändern, wenn es nach der 34-Jährigen geht. "Seit ich auf Mallorca bin, merke ich, dass ich mich langsam wieder öffne und mich auch wieder verlieben möchte", erzählt sie in einem Interview, das TAG24 vorliegt.

Und es ist offenbar gar nicht so schwer, die Promi-Dame kennenzulernen: "Schreibt mir gerne auf Instagram! Wenn ihr das Gefühl habt, dass es zwischen uns passen könnte, dann meldet Euch!", startet sie einen Aufruf an die Männerwelt.

Aber was sollte ihr Zukünftiger eigentlich mitbringen? Anne hat zwar optische Vorlieben, betont aber, dass diese natürlich kein Muss sind: "Ich mag zum Beispiel braune Augen und dunkle Haare sehr."

Allerdings komme es ihr viel mehr auf den Charakter ihres neuen Partners an. "Er sollte humorvoll sein, emotional reif und vor allem gut mit Kindern umgehen können", wünscht sich Wünsche.