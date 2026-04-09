Anne Wünsche startet Liebes-Aufruf: "Schreibt mir gerne ..."
Berlin/Palma - Anne Wünsche (34) ist inzwischen in ihrer neuen Heimat auf Mallorca angekommen - was ihr jetzt noch fehlt, ist der richtige Mann an ihrer Seite.
Im vergangenen August hatte sie sich von ihrem damaligen Partner Karim El Kammouchi (37), dem Vater ihres Sohnes Savio (3), getrennt - bei einer gemeinsamen Reise nach Barcelona.
Jetzt ist sie allein nach Spanien zurückgekehrt, doch dieser Zustand soll sich schnellstmöglich ändern, wenn es nach der 34-Jährigen geht. "Seit ich auf Mallorca bin, merke ich, dass ich mich langsam wieder öffne und mich auch wieder verlieben möchte", erzählt sie in einem Interview, das TAG24 vorliegt.
Und es ist offenbar gar nicht so schwer, die Promi-Dame kennenzulernen: "Schreibt mir gerne auf Instagram! Wenn ihr das Gefühl habt, dass es zwischen uns passen könnte, dann meldet Euch!", startet sie einen Aufruf an die Männerwelt.
Aber was sollte ihr Zukünftiger eigentlich mitbringen? Anne hat zwar optische Vorlieben, betont aber, dass diese natürlich kein Muss sind: "Ich mag zum Beispiel braune Augen und dunkle Haare sehr."
Allerdings komme es ihr viel mehr auf den Charakter ihres neuen Partners an. "Er sollte humorvoll sein, emotional reif und vor allem gut mit Kindern umgehen können", wünscht sich Wünsche.
Für Dreifach-Mama Anne Wünsche sind Kinder kein Problem beim Dating
Außerdem sei es ihr wichtig, dass ihr Lebensgefährte über ein ähnliches Mindset verfüge, wie sie. "Ich liebe es, die Welt zu entdecken, und wünsche mir jemanden an meiner Seite, der diese Begeisterung teilt", merkt die brünette Beauty an.
Und dann möchte sie natürlich auch mit ihm lachen und sich bei ihm wohlfühlen können, einfach gern Zeit mit ihm verbringen, und sie mag kleine Gesten, die eine gewissen Aufmerksamkeit zeigen.
Was sie eher unsexy bei einem Mann findet, ist Unbeholfenheit. "Ich mag es, wenn ein Mann selbstbewusst auftritt, weiß, was er will, und dabei trotzdem locker und humorvoll bleibt", lässt die Dreifach-Mama wissen.
Ihre Kinder sind beim Dating im Übrigen kein Problem. "Ich habe eine Nanny, die mich dabei unterstützt. Sie fiebert tatsächlich immer ein bisschen mit und drückt mir die Daumen, wenn ich auf ein Date gehe", berichtet der Ex-BTN-Star.
Allerdings hat Anne Wünsche keine Lust auf eine Fernbeziehung, was ihr die Partnersuche erschwert, "weil viele nur vorübergehend hier sind und ich noch nicht so gut Spanisch spreche". Daher könne sie im Augenblick leider meist nur "über Tinder oder Hinge" potenzielle Traumprinzen kennenlernen.
Titelfoto: Screenshot/Instagram/anne_wuensche