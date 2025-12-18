Anne Wünsche verrät Mega-Verdienst: So viel kassiert sie dieses Jahr mit OnlyFans
Berlin - 2025 war für Anne Wünsche (34) ein Jahr voller Gegensätze: beruflich so erfolgreich wie nie, privat so turbulent wie lange nicht. Nun offenbarte sie, wie viel Geld sie dieses Jahr wirklich verdient hat und was sie sich für 2026 wünscht.
Der Ex-BTN-Star musste dieses Jahr die Trennung von Langzeitpartner Karim El Kammouchi (36) verkraften. Doch beruflich könnte es nicht besser laufen.
Nach dem aktuellen BestFans-Ranking ist Anne 2025 die zweiterfolgreichste Erotik-Influencerin Deutschlands.
Die Plattform bringe so lukrative Einnahmen, dass sie nicht vorhabe, in naher Zukunft damit aufzuhören, verrät die 34-Jährige in einer Pressemitteilung.
"Allein mit OnlyFans werde ich dieses Jahr die Zwei-Millionen-Marke knacken und meinen Umsatz dort im Vergleich zum Vorjahr sogar verdoppeln", so die Influencerin.
Mit ihrem Körper auf diesem Niveau Geld verdienen zu können und dabei selbstbestimmt zu arbeiten, erfülle sie sehr.
Anne Wünsche wünscht sich im kommenden Jahr einen Neuanfang
Ihr Erfolg komme nicht von selbst. Sie habe viel Struktur und Disziplin in ihrem Alltag. "In Wirklichkeit führe ich ein Unternehmen mit über zehn Mitarbeitenden, die sich um meinen Onlineshop kümmern", erklärt Anne.
Doch trotz dieses enormen Umsatzes war 2025 für sie eine echte Baustelle. Neben der Trennung habe sie die Diagnose Adenomyose bekommen. Es sei eine gutartige Erkrankung, bei der sich Gewebe der Gebärmutterschleimhaut in die Gebärmuttermuskulatur einnistet.
"Dann war mein Instagram-Account wochenlang gesperrt und aktuell belastet mich zusätzlich ein Gerichtsprozess mit dem Vater meiner Tochter", offenbart die Schauspielerin.
Seine "Machtspiele" würden sie seit sechs Jahren begleiten. "Ich möchte diesen Kreislauf endlich beenden", so Anne.
Für 2026 wünsche sie sich einen Neuanfang. "Einen Mann, der uns so annimmt, wie wir sind, und mit dem man ein stabiles, schönes Leben aufbauen kann", erklärt die Internet-Bekanntheit.
Titelfoto: Instagram/anne_wuensche