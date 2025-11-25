Anne Wünsches Tochter (12) schon mit Piercing? "Gibt Kinder, die in dem Alter eins tragen"
Berlin - Anne Wünsche (34) sorgt wieder einmal für Schlagzeilen: Erlaubt sie Tochter Miley (12) in ihrem Alter tatsächlich schon ein Piercing? Schließlich hat Superstar-Sprössling North West (12) auch schon eins.
Die Tochter von Kim Kardashian (45) hat den Körperschmuck zudem an einer durchaus gefährlichen Stelle, denn viele Experten warnen vor dem sogenannten Dermal-Piercing, das die 12-Jährige an ihrem rechten Mittelfinger trägt.
Aus diesem Grund sah sich die 45-Jährige auch harter Kritik ausgesetzt. Und wie denkt Anne über die ganze Sache?
Ein Piercing am Mittelfinger ist natürlich eher außergewöhnlich, aber wie steht es beispielsweise um die Nase? "Es gibt durchaus Kinder, die in diesem Alter bereits ein solches Piercing tragen", erklärt die Dreifachmama in einem Interview.
"Für uns beide ist das in Mileys Alter eindeutig zu früh und auch zu gefährlich", stellt Wünsche jedoch klar. "Vor ihrem 15. oder 16. Lebensjahr würde ich einem Piercing auf keinen Fall zustimmen!"
Und schon gar nicht am Mittelfinger, betont die 34-Jährige. Aber was hatte dann der ganze Instagram-Rummel rund ums Piercen zu bedeuten? Dahinter steckte eine Anfrage von RTL, wie die Influencerin jetzt aufklärte.
Kim Kardashian kassiert Shitstorm für North Wests gefährliches Piercing
Anne Wünsche und Tochter Miley nehmen Berliner Piercing-Studios unter die Lupe
Der TV-Sender wollte den Wirbel um die Kardashian-Tochter nutzen, um deutschen - in diesem Fall speziell Berliner - Piercing-Studios auf die Finger zu schauen.
Und da Anne und Miley ja ein durchaus prominentes Mutter-Tochter-Gespann in Deutschland sind und Miley im gleichen Alter wie North ist, erhielt der Ex-BTN-Star eine Anfrage.
Mit versteckter Kamera besuchte das Duo dann drei Studios in der Hauptstadt und versuchte die Mitarbeiter zu einem Piercing für die 12-Jährige zu überreden.
"Alle Studios haben selbstverständlich abgelehnt. Aber ehrlich gesagt, glaube ich, dass wir mit weiterer Suche durchaus ein Studio gefunden hätten", ist sich die Geschäftsfrau sicher, schließlich gebe es in der Spree-Metropole ja "Hunderte Studios".
Einstweilen muss sich Anne Wünsche aber keinen Kopf über möglichen Körperschmuck bei ihrer Tochter machen: "Zum Glück habe ich noch ein paar Jahre Zeit, um mir darüber in Ruhe Gedanken zu machen."
Titelfoto: Screenshot/Instagram/anne_wuensche (Bildmontage)