Anne Wünsche will auswandern und stellt klar: "Will dem Papa nicht die Kinder wegnehmen"

Berlin - Der Traum vom Ausland lebt weiter! Anne Wünsche (34) spielt trotz Reiseverbot außerhalb Deutschlands ihrer jüngsten Tochter weiter mit dem Gedanken Berlin den Rücken zu kehren. Das Ziel: Mallorca.

Anne Wünsche (34) hat derzeit Ärger mit ihrem Ex. © Instagram/Anne Wünsche

Dort hatte sie bereits nicht nur einmal eine Zweitwohnung. Liebend gerne soll Deutschlands Lieblingsinsel nun der feste Wohnsitz werden.

Das Problem: Ihr Ex Henning Merten (36) macht da nicht mit. Der Papa von Juna war es auch, der der gemeinsamen Tochter das Reiseverbot (sie darf die deutsche Grenze nicht verlassen) verpasst hat - aus Angst sie würde Hals über Kopf nach Dubai auswandern. Etwas, dass sie eigener Aussage zufolge nie vorhatte. Jetzt muss sich ein Gericht um den Rosenkrieg, der immer wieder entfacht, kümmern.

"Ich hoffe, dass dann wirklich mal Frieden herrscht. Ich habe das Gefühl, es ist nur ein Machtspielchen", erklärt die Dreifach-Mama in ihrer Instagram-Story. Der Ex-BTN-Star stellt gleichzeitig klar: "Es ist nicht mein Ziel, dem Papa die Kinder wegzunehmen."

Tatsächlich gibt die 34-Jährige aber zu, bereits ein Visum beantragen zu wollen - für den Fall der Fälle. "Bei mir ist es so, dass ich mich aktuell nicht sicher fühle." Die Sorge, dass sie aber tatsächlich in naher Zukunft ihre Koffer packen wird, ist dennoch aber unbegründet.