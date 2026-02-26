Irre Summe: Anne Wünsche zeigt, wie viel sie durch Nacktfotos verdient

Berlin - Nackt sein lohnt sich - zumindest bei Anne Wünsche (34). Der Ex-BTN-Star lässt seit rund drei Jahren auf den bekannten Bezahlplattformen die Hüllen fallen. Was die Herren zu sehen bekommen, scheint ihnen offenbar zu gefallen: Der Rubel rollt!

Anne Wünsche (34) geizt nicht mit ihren Reizen. © Instagram/Anne Wünsche

Nicht zum ersten Mal gibt sie gewohnt offen zu, wie viel sie bei OnlyFans verdient. So viel vorweg: Dass sie durch Nackedei-Content Millionärin geworden ist, ist nicht gelogen, wie die Dreifach-Mama bei Instagram auf ihrem Handy zeigt.

Seit Start hat die Influencerin schon über vier Millionen Euro verdient. Genau genommen 4.240.397 Dollar. Und das nach Abzug.

Schon vor einem Jahr legte sie ihr Nackedei-Einkommen offen. Auffällig: Die durchschnittlichen 40.000 Euro im Monat sind seitdem sogar weiter angezogen.

"Wir sind aktuell bei über 90.000 für den Februar", so Anne bei Instagram.

Und das ist im Vergleich zu den Vormonaten sogar noch ein kleiner Einbruch. Im Januar war es fast doppelt so viel, doch der Februar hat ja noch ein paar Tage Zeit, um aufzuholen.