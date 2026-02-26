Irre Summe: Anne Wünsche zeigt, wie viel sie durch Nacktfotos verdient
Berlin - Nackt sein lohnt sich - zumindest bei Anne Wünsche (34). Der Ex-BTN-Star lässt seit rund drei Jahren auf den bekannten Bezahlplattformen die Hüllen fallen. Was die Herren zu sehen bekommen, scheint ihnen offenbar zu gefallen: Der Rubel rollt!
Nicht zum ersten Mal gibt sie gewohnt offen zu, wie viel sie bei OnlyFans verdient. So viel vorweg: Dass sie durch Nackedei-Content Millionärin geworden ist, ist nicht gelogen, wie die Dreifach-Mama bei Instagram auf ihrem Handy zeigt.
Seit Start hat die Influencerin schon über vier Millionen Euro verdient. Genau genommen 4.240.397 Dollar. Und das nach Abzug.
Schon vor einem Jahr legte sie ihr Nackedei-Einkommen offen. Auffällig: Die durchschnittlichen 40.000 Euro im Monat sind seitdem sogar weiter angezogen.
"Wir sind aktuell bei über 90.000 für den Februar", so Anne bei Instagram.
Und das ist im Vergleich zu den Vormonaten sogar noch ein kleiner Einbruch. Im Januar war es fast doppelt so viel, doch der Februar hat ja noch ein paar Tage Zeit, um aufzuholen.
Anne Wünsche unfassbar stolz
"Es ist kein Scam, es ist kein Schei*, es ist kein Fake, es ist wirklich so", so die ehemalige Laiendarstellerin. Was die Wahlberlinerin "unfassbar stolz" macht: Auch ohne makellose Bikini-Figur können sich die meisten offenbar nicht an ihr sattsehen.
"Noch mal: Ich bin Dreifach-Mama. Ich mache kein Sport, ich habe einen Rücken wie eine Garnele und verdiene trotzdem dieses Geld."
Kurios: Im November können ihre Kunden offenbar gar nicht genug von ihr bekommen. Waren es im November 2024 laut Anne Wünsche über 60.000 Euro, waren sie auch im November 2025 besonders zahlungskräftig. Da lag das Einkommen bei unfassbaren 208.078 Dollar (vor Abzug der Steuern).
Dass dennoch die Kritik nicht lange auf sich warten lässt, ist auch der Netz-Schönheit bewusst: "Ihr könnt mich haten, wie ihr wollt, damit pusht ihr mich nur." Erst recht bei diesem Kontostand.
Titelfoto: Instagram/Anne Wünsche