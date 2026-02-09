Nach Gil Ofarims umstrittenem Dschungel-Sieg: Promi ruft zu drastischem Schritt auf
Düsseldorf - Nachdem Sänger Gil Ofarim (43) zum neuen "Dschungelkönig" gekrönt wurde, ist unter den Zuschauern eine hitzige Diskussion entbrannt, inwieweit Gil die Krone überhaupt verdient hat. Auch zahlreiche Promis meldeten sich kritisch zu Wort - darunter ebenfalls Lars Tönsfeuerborn (35), der gar drastischere Schritte ankündigte.
Gil Ofarim, der vor seiner Teilnahme im RTL-Dschungelcamp weniger mit seiner Musik, sondern vielmehr mit dem Davidstern-Skandal auf sich aufmerksam gemacht hatte, kassierte am Sonntagabend die meisten Zuschauerstimmen (nach Angaben von RTL rund 67 Prozent im Finale gegen Samira Yavuz).
Seinen Sieg sieht jedoch nicht jeder Zuschauer mit Wohlwollen, wie seit der Sieger-Verkündung in etlichen Kommentarspalten im Netz sichtbar wird. Lars Tönsfeuerborn meldete sich am späten Sonntagabend mit einem ausführlichen Instagram-Beitrag bei seiner Community, in dem er Gils Sieg nicht nur kritisch hinterfragte, sondern auch begründete, warum.
"Dass Gil Ofarim zum Dschungelkönig gekrönt wurde, ist kein harmloses TV-Ergebnis. Es ist ein gesellschaftliches Signal", erklärte der ehemalige "Prince Charming"-Gewinner.
"Eine Person, deren öffentliche Geschichte geprägt ist von schweren Vorwürfen, widersprüchlichen Aussagen [...], wird zum Gewinner eines der größten Unterhaltungsformate des Landes. Nicht, weil alles aufgearbeitet wäre. Sondern weil es offenbar nicht mehr entscheidend ist", schrieb Lars, für den es daher nur eine "logische Konsequenz" gab: "Das [RTL+]Abo zu kündigen."
Gil Ofarim neuer Dschungelkönig: Zuschauer wollen RTL+-Abo kündigen
Der Düsseldorfer war dabei nicht der einzige User im Netz, der öffentlich mitteilte, sein kostenpflichtiges Streaming-Abo bei dem Kölner Sender aufzugeben. Auch viele andere Zuschauer erklärten, ihr RTL+-Abo als Konsequenz aus Gils Sieg nun zu beenden.
Inwieweit sämtliche Dschungel-Fans ihre Ankündigung wirklich wahr gemacht haben, ließ sich bislang jedoch noch nicht verifizieren. Eine TAG24-Anfrage an RTL, ob bei dem Sender seit der Ausstrahlung des Dschungel-Finales tatsächlich bereits zahlreiche Kündigungen eingetrudelt sind, blieb bislang unbeantwortet.
Fakt ist aber, dass es wohl selten einen Dschungelkönig gegeben hat, der nach seinem Sieg derart kontrovers diskutiert wurde.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/larstoensfeuerborn, RTL