Apache 207 mit Flugzeug in Leipzig-Arena: Darum hatte er panische Angst, "mit 27 zu sterben"

Leipzig - Es war eine Show der Superlative. Apache 207 (28) stellte am Mittwochabend in Leipzig mal wieder unter Beweis, warum er zu Recht die QUARTERBACK Immobilien ARENA gleich an zwei aufeinanderfolgenden Tagen komplett füllen kann. Doch als er auf seinen Geburtstag angesprochen wurde, schlug der Rapper einen ernsteren Ton an.

Nach dem Konzert von Apache 207 (28) dürfte niemand enttäuscht nach Hause gegangen sein. © Christian Grube

Nachträglich noch alles Gute wünschte ihm eine Zuschauerin aus dem Publikum.

Apache, der vor etwa einem Monat seinen 28. Geburtstag feierte, nahm die Glückwünsche direkt als Anlass, zu erzählen, warum sein Geburtstag eigentlich eine Erlösung war.

"Ich hatte ja ganz, ganz viel Glück in meiner Karriere, darf man nicht abstreiten, bei all dem Talent", begann der Sänger seinen etwa 12.500 Fans zu erzählen.

Bei seinem rasanten Erfolg habe er die ganze Zeit nach einem Haken gesucht. "Das kann doch nicht alles rund laufen."

"Dann hatte ich diesen Aberglauben, mit 27 zu sterben", erzählte er.

Die Sorge, sich in den Club der 27 neben Amy Winehouse, Kurt Cobain und Co. einzureihen, war so groß, dass Apache das Haus kaum noch verlassen konnte. "Ich bin nur ganz, ganz selten rausgegangen."

Glücklicherweise bewahrheitete sich sein Aberglaube nicht und der Sänger konnte Leipzig regelrecht anzünden.

Eines steht fest, mit einem waschechten Flugzeug mitten in die Arena und auf einer Wolke quer durch die Menschenmenge schwebend hat es Apache 207 geschafft, für einen unvergesslichen Auftritt zu sorgen!