Alles was zählt: Sex mit dem Chef - Es ist passiert!

Essen - Gefühlschaos bei " Alles was zählt "! Während Yannick Ziegler nach dem tödlichen Schuss auf Casper Seitz mit seinen schier endlosen Schuldgefühlen leben muss, knallt es im Steinkamp-Zentrum zwischen Deniz Öztürk und Justus Albrecht. Letzterer lässt sich sogar zu einem Seitensprung hinreißen.

Yannick kann seine Tat nicht vergessen. © RTL/Julia Feldhagen

Wenige Tage nach seinem tödlichen Notwehr-Schuss auf Casper (gespielt von Bastian Semm, 44) steht Yannick (Dominik Flade, 31) noch immer völlig neben sich. Nur schwer kommt er mit seinen Schuldgefühlen klar, einen Menschen umgebracht und mit Freundin Isabelle (Ania Niedieck, 40) und Mitwisser Maximilian (Francisco Medina, 47) diesen unbemerkt im Wald vergraben zu haben.

Er reagiert sich im Steinkamp-Zentrum mit hartem Boxtraining ab. Hanna (Sarah Victoria Schalow, 39) fragt, was mit ihm nicht stimmt. Yannick pflaumt sie an: "Lass mich einfach in Ruhe!"

Anwalt Kilian (Marc Dumitru, 38), der Yannick sicherlich vertreten würde, vermutet gegenüber Isabelle, dass der Druck irgendwann zu groß werde und die Wahrheit über Caspers Tod herauskommen wird.

Seine Cousine lässt sich anschließend eine Notlüge einfallen, wieso ihr Partner nicht beim Termin mit Imani (Féréba Koné, 34) im St. Vinzenz erschienen ist. Auch seine Freundin kann Yannick nicht erreichen. Kein Wunder, er irrt scheinbar ziellos im Wald umher - bis er an Caspers Grab angekommen ist und weint.