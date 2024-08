Alles was zählt: Erst rummachen mit Affäre, dann Sex mit der Ehefrau?

Nach dem Sex in der Kabine kommen sich Justus und Charlie wieder näher. © RTL

Deniz (Igor Dolgatschew, 40) merkt, dass Charlie (Shaolyn Fernandez, 26) neben der Spur ist. Aber auch Justus (Matthias Brüggenolte, 45) ist in Gedanken nur beim Schäferstündchen mit der Eiskunstläuferin. Selbst als er neben Jenny (Kaja Schmidt-Tychsen, 43) im Bett liegt.

Justus will mit Charlie reden. "Der will mir sowieso nur sagen, dass es alles nur ein Fehler war und nie hätte passieren dürfen", mutmaßt sie, taucht trotzig in seinem Büro auf und legt ihm die Worte in den Mund, die er ohnehin aussprechen wollte: Eine einmalige Sache, die unter den beiden bleiben soll. Ob sich die Sportlerin daran hält?

"Ich will keine Familie kaputtmachen - aber es kommt ja nicht nur von mir", sagt Charlie. Im Fahrstuhl knutschen die beiden wieder rum. Aber Justus bricht ab.

Daheim will Jenny Sex, aber Justus macht einen Rückzieher, sei "hundemüde". Am nächsten Tag bedankt er sich bei seiner Affäre per Textnachricht fürs Schweigen - schickt diese aber an seine Frau, die antwortet: "Ich weiß eh, worum's geht!" Kommt jetzt alles raus?