Sex-Lüge fliegt nach Orgie im Boom Boom Room auf! Sophia Thomalla zückt Video-Beweis

Koh Samui (Thailand) - Kurz vor dem Finale lassen bei "Are You The One?" gleich mehrere Singles die Laken im Boom Boom Room glühen, was wenig später für riesiges Drama in der Matching Night sorgt! Denn wenn Moderatorin Sophia Thomalla (35) ihr Tablet zum Videobeweis zückt, heißt das bekanntlich nichts Gutes. Dabei hatte alles so schön in Doppelfolge 19 + 20 angefangen ...

Sinan (29) und Nasti (27) sind das dritte Perfect Match! © Screenshot/RTL+ Mit der Entscheidung, Sinan (29) und Nasti (27) in die Matchbox zu wählen, lag die Gruppe nämlich goldrichtig: Die beiden sind tatsächlich das dritte Perfect Match und dürfen die Villa verlassen, was den Rest in ekstatische Laune versetzt. Während die meisten draußen feiern, sondert sich ein Grüppchen an Paarungswilligen - darunter Sophia (23) und Dion (25), Joshi Josh (24) und Joanna (26) sowie Tano (23) und Tori (24) - in den Boom Boom Room ab, wo es in den darauffolgenden Stunden ziemlich heiß hergeht. Erst wird sich gemeinschaftlich in der Badewanne "aufgewärmt", dann geht es ins Bett, wobei es nicht nur zwischen Sophia und Dion zum Sex kommt, sondern auch zwischen Tano und Tori. Are You The One? AYTO-Kandidat zieht plötzlich blank: "Der hat drei Beine!" "Seiner" Anna (24), mit der Tano seit Tagen das Bett teilt, tischt er am nächsten Morgen allerdings nicht die Wahrheit auf, behauptet stattdessen, Tori und er seien nicht aufs Ganze gegangen - was von Sophia Thomalla natürlich schon wenig später als dreiste Lüge entlarvt wird. In der Matching Night bittet die AYTO-Moderatorin um ihr Tablet und präsentiert anschließend nicht nur Tano genüsslich die pikanten Aufnahmen, sondern gleich der ganzen Truppe. "Unangenehm", fasst Anna die Situation treffend zusammen.

Dion (25, l.) lässt es sich mit Tori (24) in der Wanne gut gehen. Joshi (24, r.) schaut zu. © Screenshot/RTL+

Sophia Thomalla (35) zeigt den Kandidaten die pikanten Aufnahmen in der Matching Night. © Screenshot/RTL+

Anna (24, M.) findet Tanos (23) Benehmen nicht nur "unangenehm", sondern ebenso "peinlich". Joanna (24, l.) hingegen hatte eine tolle Nacht, wie sie erklärt. © Screenshot/RTL+

AYTO 2025: Camelia leidet plötzlich an Gedächtnisverlust

Camelia (29) will sich nicht mehr an ihre Worte erinnern können. © Screenshot/RTL+ Ärger im Paradies gibt es allerdings auch bei anderen Konstellationen: Nachdem Sophia Thomalla in der Matching Night Camelia (29) verpfeift, die zuvor hinter Levins (25) Rücken offenbart hat, dass sie "gespannt sei, ob sie auch draußen noch Bock" auf den 25-Jährigen habe - weil sie ja wisse, "was für Männer draußen auf sie warten" -, ist Levin auf 180! "Jetzt fühl ich gar nichts mehr", ist der Karlsruher erst maximal eingeschnappt, lässt sich dann aber doch wieder auf die Brünette ein - obwohl die zunächst noch behauptet hat, sie könne sich überhaupt nicht mehr an ihre eigenen Worte erinnern ("Ich hab einfach einen Blackout"). Auch bei Dion und Chiara (24) hängt der Haussegen nach der Orgie im Boom Boom Room gehörig schief, dabei hätte die Gruppe eigentlich wichtigere Sorgen: Bis zum Finale ist es nämlich nicht mehr weit hin.

Levin (25) ist zunächst schockiert, verzeiht Camelia den Spruch aber wenig später. Chiara (24) ist derweil mit ihren eigenen Sorgen beschäftigt. © Screenshot/RTL+