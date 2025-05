TV-Hammer: Jimi Blue Ochsenknecht sucht in Datingshow die große Liebe

Auf dem offiziellen Foto der Kandidatinnen und Kandidaten fehlt er noch! Jimi Blue Ochsenknecht zieht als Nachrücker bei "AYTO" ein. © RTL/ Frank Beer

Monatelang hatte der Promi-Sohn im vergangenen Jahr gegen die Gerüchte angekämpft, dass er sich von seiner Rennfahrerin getrennt habe.

Erst im Herbst gingen dem Ex von Yeliz Koc (31) dann die Kräfte aus - sogar die Verlobung mit der 26-Jährigen wurde kurzerhand aufgehoben.

Jetzt begibt sich der Münchner erneut aufs große Liebes-Abenteuer. Denn der Papa einer kleinen Tochter ist in der neuen Staffel von "Are You The One? - Realitystars in Love" dabei!

Diese Neuigkeit hatte RTL selbst am heutigen Freitag mit seinen Fans via Instagram geteilt. "So, Freunde. Ich habe da noch was für euch", deutete Moderatorin Sophia Thomalla (35) verheißungsvoll an.

Und siehe da: Jimi Blue zieht als Nachrücker in die Dating-Villa in Thailand.