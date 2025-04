Neue Staffel, neues Glück: Diese 21 Realitystars suchen die große Liebe bei "Are You The One?"

Bald ist es wieder so weit und "Are You The? Realitystars in Love" geht in eine neue Runde. Welche Singles sind dabei?

Von Clara Weinert

Koh Samui (Thailand) - Heiße Flirts, aufregende Dates und 21 Singles auf der Suche nach der großen Liebe. Die Dreharbeiten zur 5. Staffel von "Are You The One? Realitystars in Love" sind in vollem Gange! Jetzt hat RTL auch verkündet, wer in der kommenden Ausgabe alles mitmischen wird!

Bei Instagram stellt Sophie Thomalla den Cast vor

21 Reality-Stars suchen ihr "Perfect Match"