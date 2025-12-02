TV-Aufreißer prahlt mit Sex in Reality-Show: "Sie hat aufgegeben zu widerstehen"

Red-Flag-Alarm bei "Bachelor in Paradise": Aufreißer Bennett schafft es nicht, ehrlich mit Viki und Larissa zu sein. Lieber sucht er die Schuld bei den Frauen.

Von Juliane Bonkowski

Thailand - Red-Flag-Alarm im Paradies! Von Tag 1 an sprühten bei "Bachelor in Paradise" die Funken zwischen Viki (27) und Bennett (29). Der fühlt sich aber auch zu Larissa (32) hingezogen. Offen und ehrlich mit beiden zu kommunizieren, scheint aber nicht so sein Ding zu sein. Stattdessen sucht er die Schuld bei einer der Frauen.

Sind seit Tag 1 sozusagen ein Couple: Viki (27) und Bennett (29). Doch es droht Ärger im Paradies. © RTL Der 29-Jährige kann sich einfach nicht entscheiden. Viki ist sozusagen sein Couple, aber: "Irgendwas ist da zwischen Larissa und mir", so der Dortmunder. Dabei haben er und Viki kurz zuvor noch eine heiße Nacht miteinander verbracht, Bennett rühmte sich danach mit den Worten: "Ich lege sehr viel Wert auf Sex. Sie hat aufgegeben zu widerstehen." Während Viki im Nachhinein mit dem Liebesakt hadert, weil sie eigentlich nicht möchte, dass ihre Familie sie so im TV sieht, sucht Bennett mehr oder weniger heimlich das Gespräch mit Larissa. Das bringt Viki so richtig auf die paradiesische Palme: "Ich hab das Gefühl, mit mir wird gespielt. (...) Nee, mir steht es wirklich bis hier oben." Dass es seiner angeblichen Nummer eins mit der Situation nicht gutgeht, merkt der Aufreißer aber viel zu spät. "Wir sind so intim miteinander und ich finde das einfach richtig egoistisch", macht Viki ihm eine Ansage. "Anscheinend passt das besser, aber ich kann das nicht." Für sie sei die Sache mit Bennett gelaufen.

Der Aufreißer macht auch Larissa (32) schöne Augen, schiebt am Ende aber ihr die Schuld in die Schuhe. © RTL

Die aufgelöste Viki wird von Lukas getröstet. © RTL

"Bachelor in Paradise": Larissa lässt Aufreißer Bennett richtig auflaufen

Klare Worte richtet sie an Bennett, der sich aber keiner Schuld bewusst ist. © RTL Der hat offenbar Angst, dass die sichere Konstellation plötzlich flöten geht, und will um die diesjährige "Die Bachelors"-Kandidatin kämpfen. Doch dann behauptet er gegenüber Viki, das Gespräch mit Larissa habe ihm gezeigt, dass es "mit ihr halt keinen Sinn" ergibt. Eine Frechheit angesichts dessen, dass er und Larissa eher festgestellt haben, dass ihre Anziehung sie vielleicht schon längst in die Love Suite geführt hätte, wären beide von Anfang in der Show gewesen. Während Bennett Viki versichert: "Ich bin sehr glücklich mit dir, ich schwöre", fasst Jessica (28) die Situation sehr passend zusammen: "Ganz toxische Scheiße, die da entstanden ist um ihn." Doch damit nicht genug: "Ich hab' gemerkt, wo ich hingehöre. Und ja, du spielst mit deinen Reizen und du hast ja ein bisschen geflirtet und ich bin darauf eingegangen", lässt er Larissa fassungslos zurück. Moment, jetzt ist also sie schuld?

Als die 32-Jährige dann auch noch erfährt, dass Bennett ihr und Viki völlig unterschiedliche Geschichten auftischt, reicht es ihr. Beim "Dinner der Wahrheit" lässt sie den Gigolo richtig auflaufen.

Er versichert Viki sogar, nur sie zu wollen. © RTL

Beim "Dinner der Wahrheit" muss Bennett dann aber richtig einstecken. Fällt ihm schwer, er schießt lieber zurück. © RTL