TV-Teilnehmer bekommen emotionale Briefe von Familien, nur einer nicht: "Warum habe ich das nicht?"

In der neunten Folge von Bachelor in Paradise wird es überraschend emotional. Die Kandidaten bekommen Briefe von ihren Familien, doch einer wird enttäuscht.

Von Karolin Wiltgrupp

Koh Samui (Thailand) - Es wird ernst bei "Bachelor in Paradise", denn nach der letzten Nacht der Rosen sind nur noch vier Paare übrig. Um diese noch weiter auf emotionaler Ebene zusammenzuschweißen, wartet auf die Kandidaten eine ganz besondere Überraschung. Doch für einen hat der Abend einen bitteren Beigeschmack ...

Bennett (29) erhält am Lagerfeuer keinen emotionalen Brief von seinen Eltern, was ihn traurig stimmt.
Statt mit Cocktails bei guter Musik auf das nahende Ende der sechsten Staffel anzustoßen, erwartet die Paare bei einem Abend am Lagerfeuer Post aus der Heimat.

Jeder Teilnehmer hat einen Brief eines lieben Menschen aus seinem nahen Umfeld erhalten, der vom jeweiligen Partner in der Gruppe vorgelesen wird.

Während die anderen sich über rührende Zeilen ihrer Eltern oder Geschwister freuen dürfen, hat sich bei Bennett (29) nur ein Arbeitskollege gemeldet. "Ich war schon happy mit dem, was er geschrieben hat", so der Dortmunder.

Dass der Brief allerdings nicht von seiner Familie stammt, macht ihn traurig: "Die kriegen Briefe von ihren Engsten und bei mir ist es halt nicht so. Ein Mensch findet so schöne Worte für dich und was für eine krasse Verbindung muss da herrschen, dass man Tränen vergießt und warum habe ich das nicht?"

"Bachelor in Paradise": David Jackson überkommen die Emotionen

David Jackson (35) zeigt in der neunten "Bachelor in Paradise"-Folge plötzlich intensive Emotionen.
Überraschend emotional wird es bei David Jackson (35). Schon als sein Crush Lissy (31) die ersten Zeilen vorliest, kullern bei ihm die Tränen.

Kurz darauf überkommen ihn die Emotionen so sehr, dass er am liebsten für sich allein gewesen wäre. "Meine Schwester und meine Mama sind mein Antrieb, mein Warum. Selbst, wenn es Dinge gibt, die ich nicht für mich selbst tun wollen würde - für meine Mutter und meine Schwester immer."

Dass sich der Ex-Bachelor so von seiner gefühlvollen Seite zeigt, überrascht Lissy. "Ich wusste, dass etwas Weiches in ihm steckt, aber in der Intensität nicht. Da habe ich nochmal eine andere Seite kennenlernen dürfen", freut sich die Baden-Württembergerin.

Lissy (31) gefällt die weiche Seite von David.
Folge 9 der aktuellen "Bachelor in Paradise"-Staffel seht Ihr ab sofort im Stream bei RTL+. Immer dienstags gibt es eine neue Episode aus dem Paradies.

