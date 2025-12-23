TV-Teilnehmer bekommen emotionale Briefe von Familien, nur einer nicht: "Warum habe ich das nicht?"

Koh Samui (Thailand) - Es wird ernst bei " Bachelor in Paradise ", denn nach der letzten Nacht der Rosen sind nur noch vier Paare übrig. Um diese noch weiter auf emotionaler Ebene zusammenzuschweißen, wartet auf die Kandidaten eine ganz besondere Überraschung. Doch für einen hat der Abend einen bitteren Beigeschmack ...

Bennett (29) erhält am Lagerfeuer keinen emotionalen Brief von seinen Eltern, was ihn traurig stimmt. © RTL / Frank Beer

Statt mit Cocktails bei guter Musik auf das nahende Ende der sechsten Staffel anzustoßen, erwartet die Paare bei einem Abend am Lagerfeuer Post aus der Heimat.

Jeder Teilnehmer hat einen Brief eines lieben Menschen aus seinem nahen Umfeld erhalten, der vom jeweiligen Partner in der Gruppe vorgelesen wird.

Während die anderen sich über rührende Zeilen ihrer Eltern oder Geschwister freuen dürfen, hat sich bei Bennett (29) nur ein Arbeitskollege gemeldet. "Ich war schon happy mit dem, was er geschrieben hat", so der Dortmunder.

Dass der Brief allerdings nicht von seiner Familie stammt, macht ihn traurig: "Die kriegen Briefe von ihren Engsten und bei mir ist es halt nicht so. Ein Mensch findet so schöne Worte für dich und was für eine krasse Verbindung muss da herrschen, dass man Tränen vergießt und warum habe ich das nicht?"