Verschmähte TV-Kandidatin teilt in Reunion richtig aus - und hat peinliches Geschenk dabei
Köln/Koh Samui (Thailand) - Die sechste Staffel "Bachelor in Paradise" ist mit vielen Liebeserklärungen zu Ende gegangen. Dass es danach allerdings nicht allzu harmonisch weiterging, zeigt sich im Final-Wiedersehen.
Zu Beginn der "BiP"-Staffel waren Devin und Janine Christin (30) noch Feuer und Flamme füreinander - bis sich der 29-Jährige Hals über Kopf in den Neuzugang Mimi (31) verknallt hatte. Jede Menge Missverständnisse und mangelnde Kommunikation inklusive.
Besonders bei der verschmähten Janine Christin scheint der Vorfall Spuren hinterlassen zu haben, wie sich im RTL-Studio zeigt. So hat die 30-Jährige ein Geschenk für Devin mitgebracht.
Mit den Worten "Er hat auf jeden Fall etwas im Paradise vergessen" und unter dem ungläubigen Gelächter der anderen Anwesenden überreicht sie ihm nämlich zwei Wachteleier. "Hier, Devin, deine Eier! Ich hoffe, dass es ihm das nächste Mal hilft, offener zu kommunizieren."
So wirft sie ihrem Ex-Flirt vor, sie "auf Biegen und Brechen" versucht zu haben, als "delulu" darzustellen, um gleichzeitig sein "Saubermann-Image" zu bewahren: "Ich bin enttäuscht, dass man alles dafür tut, dass ich scheiße rüberkomme."
"Das ist ja wirklich Kindergarten", kann es Devin kaum fassen. Nach der Show sind sich er und Mimi übrigens tatsächlich nähergekommen. Ein Paar ist aus ihnen allerdings nicht geworden: "Es soll einfach nicht sein."
Bachelor in Paradise: Happy Ends sucht man in der Reunion vergeblich
Mit Michelle (32) und Jan (35) hatte sich im Paradies unterdessen ein vermeintliches Traumpaar gefunden. Beide waren sich bei der finalen Ring-Übergabe einig: Sie haben sich ineinander verliebt.
Geklappt hat es zwischen den beiden trotzdem nicht, wie sie in der Reunion erklären. Jan habe die Beziehung beendet, da er gemerkt hatte, dass sie "keine Entlastung, sondern eine Belastung" für ihn gewesen sei: "Die Gefühle reichen nicht dafür aus, das zu schaffen."
"Ich bin gerade richtig geschockt", antwortet Michelle angesichts Jans emotionsloser Stimme. In den ersten Tagen nach "Bachelor in Paradise" hätten die beiden die jeweiligen Familien und Freunde kennengelernt, Jan habe ihr gegenüber sogar bereits von Liebe gesprochen und sie als seine Traumfrau bezeichnet.
Dass diese intensiven Gefühle quasi von einem Tag auf den anderen einfach verschwinden können, glaube Michelle ihm deshalb nicht.
Wer sehen möchte, ob denn zumindest eine einzige glückliche Beziehung in der Show entstanden ist, kann die Final-Reunion von "Bachelor in Paradise" ab sofort bei RTL+ streamen.
Titelfoto: Montage RTL+