Verschmähte TV-Kandidatin teilt in Reunion richtig aus - und hat peinliches Geschenk dabei

Köln/Koh Samui (Thailand) - Die sechste Staffel " Bachelor in Paradise " ist mit vielen Liebeserklärungen zu Ende gegangen. Dass es danach allerdings nicht allzu harmonisch weiterging, zeigt sich im Final-Wiedersehen.

Nicht nur während der Sendung, sondern auch in der Wiedersehensshow läuft es alles andere als harmonisch zwischen Devin (29) und Janine Christin (30). © RTL+

Zu Beginn der "BiP"-Staffel waren Devin und Janine Christin (30) noch Feuer und Flamme füreinander - bis sich der 29-Jährige Hals über Kopf in den Neuzugang Mimi (31) verknallt hatte. Jede Menge Missverständnisse und mangelnde Kommunikation inklusive.

Besonders bei der verschmähten Janine Christin scheint der Vorfall Spuren hinterlassen zu haben, wie sich im RTL-Studio zeigt. So hat die 30-Jährige ein Geschenk für Devin mitgebracht.

Mit den Worten "Er hat auf jeden Fall etwas im Paradise vergessen" und unter dem ungläubigen Gelächter der anderen Anwesenden überreicht sie ihm nämlich zwei Wachteleier. "Hier, Devin, deine Eier! Ich hoffe, dass es ihm das nächste Mal hilft, offener zu kommunizieren."

So wirft sie ihrem Ex-Flirt vor, sie "auf Biegen und Brechen" versucht zu haben, als "delulu" darzustellen, um gleichzeitig sein "Saubermann-Image" zu bewahren: "Ich bin enttäuscht, dass man alles dafür tut, dass ich scheiße rüberkomme."

"Das ist ja wirklich Kindergarten", kann es Devin kaum fassen. Nach der Show sind sich er und Mimi übrigens tatsächlich nähergekommen. Ein Paar ist aus ihnen allerdings nicht geworden: "Es soll einfach nicht sein."