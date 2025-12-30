Ex-Bachelor motzt TV-Produktion an: "Trefft doch die Entscheidung selbst!"

Koh Samui (Thailand) - Mit großen Schritten nähert sich die " Bachelor in Paradise "-Staffel dem Finale. Vorher wird ein Paar aussortiert, die anderen Verknallten lernen Familie und Freunde ihrer besseren Hälfte kennen und müssen sich klarwerden, wohin die Reise geht oder ob sie besser endet.

Lissy (31) und David (35) hadern mit der Nominierung. © RTL

In einer offenen Nominierung soll jedes Pärchen ein anderes Duo aufschreiben, das seiner Meinung nach kein Dreamdate verdient hat. Eine harte Wahl - besonders für David Jackson (35).

"Das ist einfach nicht in Ordnung. Trefft doch die Entscheidung selbst oder macht's anders, macht ein Spiel oder keine Ahnung was", motzt der Ex-Bachelor gegen die Produktion. "Dann geh ich lieber freiwillig und sage, weil wir gezwungen worden sind. Das ist gegen den eigenen Moralkodex, das find ich nicht in Ordnung, das ist sehr belastend und wird mich noch nachgehend belasten. Ich bin einfach pissed und find's beschissen."

Während der Dubai-Auswander also einen Monolog hält, wägen auch die anderen ab, wer am ehesten auf ein Dreamdate verzichten könnte. Bennett (29) zum Beispiel hat Fragezeichen bei Lukas (31), der "in der Vergangenheit immer wieder negativ aufgefallen" sei in Verbindung mit Frauen.

Lukas und Jessica (28) sind die Einzigen, die niemanden wählen und sich somit selbst nominieren. Die ist aber wertlos, denn die Mehrheit bucht für Bennett und Vicky (27) ein Rückflug-Ticket.