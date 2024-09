Bachelorette Stella will es genau wissen: "'Du hast einen geilen Schw**z' oder so was?"

Thailand - Heiße Gespräche bei der " Bachelorette "! Stella Stegmann (27) will es in Folge 4 ganz genau wissen und hat vor allem an zwei Bewerber sehr intime Fragen. Ein anderer baggert gleichzeitig an einer Konkurrentin herum.

Und wäre auch offen für ein männliches Gegenstück. "Wenn ein hot boy kommt, den ich f*cken will, werde ich das auch tun - aber bis jetzt noch nicht." Ob Männlein oder Weiblein, klar ist für Ferry nur: "Jede Flüssigkeit darf in den Mund - nur nichts Festes."

Stella fragt Max (33, M.) und Markus (32) nach sexuellen Vorlieben. © RTL

Nachdem auch klar ist, dass für beide andere Beziehungsmodelle als Monogamie infrage kommen, wagt sich Stella an Sexfragen, die sie an Markus (32) und Max (33) richtet. Beide sind sportlich sehr aktiv, was ihr gar nicht unbedingt gefällt. "Ich stehe gar nicht drauf, wenn es zu aufgepumpt ist", stellt sie klar.

Die Jungs sind zunächst irritiert, weil die Bachelorette doch sehr eindeutig fragt. Es geht um Toys und andere Vorlieben. Unter anderem auch um Dirty Talk, auf den beide angeblich stehen. Das Playmate des Jahres 2020 will es genau wissen: "Dann auf Deutsch: 'Du hast so einen geilen Schw**z' oder so was?"

Max und Markus antworten ähnlich. Das erschwert es der 27-Jährigen, denn einen von beiden muss sie nach Hause schicken. Wen? Die Auflösung gibt's in Folge 5.

Streaming-Tipp: Die 4. Folge "Die Bachelorette" (11. Staffel) gibt's ab sofort jederzeit auf Abruf bei RTL+.