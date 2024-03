1900-jähriger BB-Angela reicht's: "Fresse voll, dass Menschen hier toxische Scheiße versprühen!"

Verwirrt: Maja (25). © Seven.One

Es kommt im Container-Innenhof außerdem zu einem äußerst "interessanten" Gespräch zwischen Wortführerin Angela mit Maja (25) und Benedikt.

Angela beginnt ihren Wiedergeburt-Monolog: "Ich war immer ein Kind, wenn ich gestorben bin - zumindest aus drei Leben weiß ich das. Ich hab als Kind schon gesagt, dass ich 1886 Jahre alt bin."

Und weiter: "Wenn du stirbst, weil du krank bist oder ein anderes Tief hast, wirst du wiedergeboren, du merkst es aber nicht. Es kann dir passieren, dass du hier drin schon wer weiß wie oft gestorben bist." Maja verschlägt es die Sprache, sie kann der 49-Jährigen "nicht folgen".

Angela erzählt weiterhin von einem Geburtstag ihres Kindes, an dem sie nach einem Telefonat mit ihrem Mann schlafen gehen wollte. "Als ich wieder wach war, hab ich gedacht: 'Wow, das ist es!' All die Fragen waren beantwortet, alles. I felt nothing but pure love."

Ihrem Mann habe sie dann alles verziehen, was er jemals gemacht hat - inklusive Seitensprüngen. Ihr Partner war - können wir es ihm verübeln? - äußerst verwirrt, aber happy.

Bene macht den Knallhart-Break, fragt, ob man die Brötchen im Ofen im Blick habe. Die mittlerweile mehr als 1900 Jahre alte Angela springt natürlich sofort auf und muss sich höchstpersönlich ums Essen kümmern. Kann ja sonst niemand.