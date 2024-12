Ärzte besorgt: Porno-Darstellerin will an einem einzigen Tag mit 1000 Männern Sex haben

Derbyshire (England) - Ihr Vorhaben bereitet Ärzten Sorge: Lily Phillips (23) plant, an einem einzigen Tag mit 1000 Männern ins Bett zu steigen. Damit will sie die aktuelle Rekordhalterin, die es vor zwei Jahrzehnten mit 919 Personen trieb, vom Thron stoßen. Die Umsetzung der irren Idee ist bereits bis ins Detail geplant. Doch hat die junge Frau die Rechnung ohne ihren Körper gemacht?

Lily Phillips will innerhalb von 24 Stunden mit 1000 Männern Sex haben. Ihr Vorhaben bereitet Ärzten Sorge. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/lilyphillip_s, X/@lilyphillip_s

Es ist nicht so, als würde Lily Phillips völlig ohne Erfahrung an die Sache herangehen. Als Porno-Darstellerin "übt" sich die 23-Jährige regelmäßig in ganz besonderem Ausmaß in Sachen Geschlechtsverkehr.

Zudem machte sie im Oktober bereits Schlagzeilen, da sie sich zu einer 14-stündigen Orgie mit 101 Männern hinreißen ließ. "Ich fühlte mich, als hätte mich ein Bus überrollt", erinnert sich die Erotik-Darstellerin aus England.

Dieses Erlebnis schreckte sie aber offensichtlich nicht wirklich ab, sondern machte ihr eher noch Lust auf mehr. Vor allem auf mehr Männer.

Im Januar soll es so weit sein: "1000 Männer in 24 Stunden", wirbt Phillips auf ihrem schlüpfrigen "X"-Profil. Seit wenigen Tagen nimmt die Britin für ihren Weltrekordversuch auch Bewerbungen an.