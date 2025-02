Bonnie Blue kündigt größten Livestream der Welt an: "Ihr müsst nicht anstehen!"

Mit merkwürdigen kulinarischen Gelüsten versucht Bonnie Blue (25) zu unterstreichen, dass sie schwanger ist. © Instagram Screenshot bonnieblue

"Ich bin so aufgeregt, in nur acht Monaten den größten Livestream von einer Geburt durchzuführen", kündigte die Porno-Darstellerin an.

"Macht Euch keine Sorgen Jungs, anstehen müsst Ihr dafür nicht", betitelte sie den Instagram-Clip und spielte damit humorvoll auf ihren Sex-Marathon mit mehr als 1000 Männern innerhalb von 12 Stunden an, als die Herren der Schöpfung es nicht erwarten konnten, ranzudürfen.

Um zu unterstreichen, dass sie bereits ganz im Baby-Bekommen-Modus sei, teilte sie ein weiteres Video ihrer ausgefallenen kulinarischen Gelüste. Appetit hat die Britin auf Chicken-Nuggets, Trockennudeln, aber auch auf Schokosoße, was so gar nicht zueinander passt.

In den Kommentaren zu den Videos stellten User jedoch die einzig richtige Frage - die nach dem möglichen Kindsvater.