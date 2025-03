Bonnie Blue provoziert in neuem Clip: Doch der Grund ist anders als erwartet

Bonnie Blue (25) nutzt eigentlich jedes Video, um irgendwie anzuecken. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/schoolies_xo

Da die Clips auf Instagram verbreitet werden, wird schnell klar: Hier bleibt alles jugendfrei. Auf das lose Mundwerk des OnlyFans-Models muss allerdings niemand verzichten.

So zieht Bonnie in den Werbeclips in gewohnt vulgärer Manier über die Konkurrenz des Softwareunternehmens her. Laut der Daily Mail soll ihr das einen hohen fünfstelligen Betrag eingebracht haben.

Doch nicht alle Fans des Unternehmens sind von der Kampagne begeistert. Während die beiden erfolgreichsten Clips immerhin die 500.000-Klick-Marke überschreiten, fallen die Likes äußerst mager aus: Einmal knapp über, einmal knapp unter 1000.

In den Kommentarspalten wird deutlich, wie sehr die Clips das Publikum spalten.