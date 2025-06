Sex mit 10.000 Personen: Lily Phillips wagt nächste Challenge

London/USA - Sie bekommt einfach nicht genug. Nachdem Lily Phillips (23) im Dezember 2024 innerhalb von 24 Stunden mit 100 Männern geschlafen hat, kündigte sie auch schon die nächste Challenge an: 1000 Herren an einem Ta g . Und als wäre das nicht schon verrückt genug, wagt sie nun einen nächsten, noch verrückteren Anlauf im Sommer.

Lily Phillips (23) peilt nun 10.000 Menschen an. © Instagram/Screenshot/lilyphillip_s

"Ich weiß nicht, ob ihr es schon gehört habt, aber ich werde mit 10.000 Personen in einer Woche, in ein paar Tagen oder wie lange auch immer ich dafür brauchen werde, schlafen", erklärte das Erotik-Model in einem Video auf ihrem TikTok-Account. Wichtig sei, dass es sich um aufeinanderfolgende Tage handeln wird.

Und das, obwohl ursprünglich etwas anderes geplant war. "Ich wollte eigentlich 2000 [an einem Tag, Anm. d. Red.] machen, aber das macht schon jemand anderes."

Damit spielte sie auf ihre Kollegin, Bonnie Blue (26), an, die mit ähnlichen Challenges immer wieder für Aufsehen sorgt.

So hatte die 26-Jährige im Januar dieses Jahres bereits Sex mit 1057 Männern an einem einzigen Tag. Nun möchte sie sich an die doppelte Anzahl wagen. Und das auf eine ganze spezielle Art und Weise: So wolle sie sich nackt in einen Glaskasten legen, woraufhin 2000 Menschen mit ihr machen dürfen, was auch immer sie wollen.