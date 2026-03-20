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Bürgermeister-Kandidat zwischen Wahlkampf und Porno-Bots: "Am Samstag gehörst du mir"

Stadtrat Mihai Starke will Bürgermeister von Wilsdruff in Sachsen werden. Weil er bei X auf Sex-Bots reagierte, könnte es nun peinlich für ihn werden.

Von Eric Hofmann

Wilsdruff - Augen auf beim Wahlkampf! Am 19. April wählt Wilsdruff einen neuen Bürgermeister. Die AfD schickte dafür ab Februar ihren Stadtrat Mihai Starke (56) ins Rennen, der dafür wieder auf "X" aktiv wurde. Zuvor nutzte er den Account jedoch größtenteils, um mit Pornobots, "Only-Fans"- und ähnlichen Accounts zu kommunizieren.

In den neusten Beiträgen geht es bei Mihai Starke (56) um den Wahlkampf.
In den neusten Beiträgen geht es bei Mihai Starke (56) um den Wahlkampf.  © Screenshot/x.com/MihaiStarke

Das letzte Mal verführte offenbar eine gewisse "Binba" am 7. Juli 2025 den Politiker: Unter einem 42-sekündigen, nur ab 18 Jahren sichtbaren Clip mit dem Titel "Sex under shower!" antwortet Mihai in der Nacht mit einem schlichten "Jo".

Mehr Worte fand er zu einer Nackten, die sich mit gespreizten Beinen der Kamera präsentierte. "Am Samstag gehörst du mir", so der aktuell stellvertretende Bürgermeister.

Auf einen anderen Post reagiert er mit einer Maske, in welcher die Nase durch einen erigiertes Glied ersetzt wurde.

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Es finden sich mehrere ähnliche Posts auf dem Politiker-Profil.

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Dass es sich bei der "freizügigen" Binba um keine echte Kontaktanzeige handelt, merkte der AfD-Mann offenbar nicht.  © Screenshot/x.com/MihaiStarke
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AfD-Politiker Mihai Starke zeigt sich ertappt

Auch Videos kommentierte der Wilsdruffer Politiker teilweise süffisant.
Auch Videos kommentierte der Wilsdruffer Politiker teilweise süffisant.  © Screenshot/x.com/MihaiStarke

Die angeschriebenen Damen sind aber in den wenigsten Fällen echt, bei Starke führten von deren Profilen dann meist Links zu kostenpflichtigen Seiten.

Auf TAG24-Nachfrage zeigt sich der Politiker ertappt: "Das ist natürlich peinlich, sollte dort so etwas stehen. Da muss ich das wohl mal säubern."

Tatsächlich waren ein paar Minuten später zwölf der insgesamt 21 X-Beiträge Starkes von dem Profil verschwunden.

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Der AfD-Mann ist nicht der Erste, der durch solche Beiträge auffällt. Der BSW-Bundestagskandidat Bernd Vogel (76) war mit ähnlichen Posts aufgefallen, verzichtete damit konfrontiert letztendlich auf seine Kandidatur.

Titelfoto: Montage: Screenshots/x.com/MihaiStarke

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