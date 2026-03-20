Bürgermeister-Kandidat zwischen Wahlkampf und Porno-Bots: "Am Samstag gehörst du mir"

Wilsdruff - Augen auf beim Wahlkampf! Am 19. April wählt Wilsdruff einen neuen Bürgermeister. Die AfD schickte dafür ab Februar ihren Stadtrat Mihai Starke (56) ins Rennen, der dafür wieder auf " X " aktiv wurde. Zuvor nutzte er den Account jedoch größtenteils, um mit Pornobots, "Only-Fans"- und ähnlichen Accounts zu kommunizieren.

In den neusten Beiträgen geht es bei Mihai Starke (56) um den Wahlkampf. © Screenshot/x.com/MihaiStarke

Das letzte Mal verführte offenbar eine gewisse "Binba" am 7. Juli 2025 den Politiker: Unter einem 42-sekündigen, nur ab 18 Jahren sichtbaren Clip mit dem Titel "Sex under shower!" antwortet Mihai in der Nacht mit einem schlichten "Jo".

Mehr Worte fand er zu einer Nackten, die sich mit gespreizten Beinen der Kamera präsentierte. "Am Samstag gehörst du mir", so der aktuell stellvertretende Bürgermeister.

Auf einen anderen Post reagiert er mit einer Maske, in welcher die Nase durch einen erigiertes Glied ersetzt wurde.

Es finden sich mehrere ähnliche Posts auf dem Politiker-Profil.