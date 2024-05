Cheryl Shepard veröffentlicht Erotik-Roman über eigene Affäre: Ihr Mann hat ihn noch nicht gelesen!

"Ich wurde beim Fremdknutschen erwischt. Ich dachte, in der Disco kennt mich keiner, weil die alle 15 sind", nimmt die 58-Jährige die damaligen Schlagzeilen mit Humor.

"Die Story ist zu 100 Prozent erfunden. An manchen Stellen ist die Geschichte aber mit meinem eigenen Leben verstrickt", berichtet Shepard. Schließlich traf auch sie sich trotz Ehemann mit einem deutlich jüngeren Mann.

Doch Romanfigur Chiara Canzoni erfährt einen herben Schicksalsschlag, als sie aus ihrer Show gekündigt wird. Trost findet sie in den frechen, aber auch charmanten Facebook-Nachrichten eines deutlich jüngeren Fans, mit dem sie trotz Ehe und Familie eine Affäre beginnt.

Mit Moderatorin Kim Fisher (55) quatschte Cheryl Shepard in der neusten Folge vom MDR-Riverboat in ihrem Roman.

Der Roman "Halbzeit - Eine nicht ganz anständige Geschichte" erschien Ende April 2024. © Instagram/cheryl_shepard

Nach wie vor leben sie und ihr Mann Nikolaus eine offene Ehe.

"Das Fantastische daran ist, es geht nicht einfach darum, Sex zu haben. Es geht darum, sich mit seinen eigenen Ängsten zu konfrontieren und sich so lange damit auseinanderzusetzen und sich weiterzuentwickeln, bis ich mich nicht mehr vergleiche", erklärt die ehemalige "In aller Freundschaft"-Schauspielerin.

Tatsächlich käme es aber viel seltener zu sexuellen Kontakten, als viele beim Schlagwort "offene Beziehung" vielleicht denken. Ein paar der Frauen ihres Mannes habe Cheryl außerdem schon selbst kennengelernt.

Bis auf ihren Mann haben übrigens schon alle Familienmitglieder ihren Roman gelesen.

"Meine große Tochter hat es gelesen und fand es ein bisschen komisch. Nikolas hat es noch nicht gelesen, aber er mutmaßt über den Inhalt, es ist sehr lustig und entspannt. Keine Seite davon wird ihn schockieren oder überraschen", ist sich die gebürtige Amerikanerin sicher.

Was Cheryls Eltern zu dem Buch sagen und wie die anderen Talk-Gäste auf ihre unkonventionelle Lebensweise reagieren, könnt Ihr Euch in der gesamten Riverboat-Folge in der MDR-Mediathek ansehen.