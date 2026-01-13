Dreiste Outfit-Kritik an seinem Sohn: Chris Töpperwien platzt der Kragen

Los Angeles - Eigentlich liegt Weihnachten schon drei Wochen zurück - Bei TV-Auswanderer Chris Töpperwien (51) schlägt das Fest der Liebe aber aktuell ganz hohe Wellen.

Chris Töpperwien muss sich aktuell wieder mit der Kritik einer Fremden herumschlagen, die das Outfit seines Sohnes bemängelt hat. © Screenshot/Instagram/Chris Töpperwien

Ausschlaggebend dafür ist die uncharmante Outfit-Kritik einer Userin, die den Look seines kleinen Sohnes hinterfragt.

"Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber Weihnachten ist vorbei. (...) Man könnte die Weihnachtssachen mal aussortieren. (...) Seinen Pullover mit Zuckerstangen", klatscht die Fremde dem Currywurstmann als Reaktion auf einen Schnappschuss seines Sohnemanns vor die Füße.

Statt die Meldung zu ignorieren, springt Chris Töpperwien kurzerhand drauf an - in gewohnt emotionaler Manier. "Du bist halt einfach nur ein empathieloser Kackvogel, Frau Nichtgefragt-Richterin", faucht der Unternehmer zurück.

Ganz mit dem Thema abschließen scheint der Ex-Kandidat von "Reality Backpackers" aber offensichtlich nicht. Der 51-Jährige ist derart in Fahrt, dass er der Userin einen ausführlichen Beitrag schenkt und dabei die gesamte Gesellschaft hinterfragt.