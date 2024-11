Das Temptation-Island-Baby ist da: Lisa Marie Straube teilt erstes Update

Der kleine Emilio ist erst am 30. Oktober zur Welt gekommen. Die 23-Jährige hatte die Geburt ihres Sprösslings direkt bei Instagram mitgeteilt.

Zudem gibt sie in der gleichen Fragerunde auch preis, wem ihr Sprössling ähnlicher sieht. "Ich würde sagen, er ist eine Eins-zu-eins-Mischung aus Akka, mir und vor allem meinem Vater, lustigerweise", teilt sie mit.

Denn in einer Fragerunde auf Instagram der angeblichen ehemaligen Liaison von Profi-Fußballer Mats Hummels (35) will ein Anhänger der 23-Jährigen wissen, wie groß und schwer der kleine Emilio ist. "50,5 Zentimeter und 2,9 Kilogramm", lässt die frischgebackene Mama ihre rund 104.000 Fans wissen.

Die 23-Jährige soll mal einen Flirt mit dem Weltmeister von 2014, Mats Hummels, gehabt haben. © Domenico Cippitelli/Ipa Sport/LiveMedia/IPA/dpa

Dazu postete Lisa ein Bild ihres Nachwuchses, der mit niedlichem Strampler in Richtung Kamera blickt. "Willkommen, mein kleiner Babyboy", schrieb der "Temptation Island VIP"-Star dazu.

Dass sie zum ersten Mal Eltern werden, hatte das Liebespaar bereits Mitte September verkündet. Nur wenige Tage danach gaben sich Lisa und "Akka" im Wüstenstaat dann auch das Jawort.

Kennengelernt hatte sich das Paar im Frühjahr 2023. Zuvor soll die Tischtennisspielerin im Jahr 2021 einen angeblichen Flirt mit dem früheren Profi von Borussia Dortmund gehabt habe.

Daraus hatte sich jedoch nichts Ernsteres entwickelt. Anschließend machte Lisa auf OnlyFans Karriere.

Ihr jetziger Mann Furkan war in der deutschen Ausgabe des Netflix-Hits "Too Hot To Handle" zu sehen.