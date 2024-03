Desiree Hansen tritt übel gegen Eric Sindermann nach: War er eine Null im Bett?

Berlin - Eric Sindermann (35) hat schon so manches Schäferstündchen hinter sich und schien bislang eigentlich auch ziemlich von seinen Qualitäten im Bett überzeugt gewesen zu sein, doch jetzt hat seine Ex Desiree Hansen (46) ein vernichtendes Urteil über ihn gefällt.

Eric Sindermann (35) fühlt sich von Desiree Hansen gedemütigt. © Screenshot/Instagram/dr.sindsen (Bildmontage)

"Das, was ich gerade gelesen habe, ist für mich die größte Frechheit, die ich wirklich erlebt habe", regte sich der 35-Jährige in seiner Instagram-Story auf. "Das ist für mich eine Demütigung. Noch nie hat eine Frau so schlecht über mich geredet", ergänzte der Reality-Star, bevor er einen Auszug aus dem Podcast "Berlin Intim" veröffentlichte.

In der zweiten Episode ließ sich Desiree nämlich bei Gastgeberin Lea Holzfurtner über das Bett-Gebaren ihres Verflossenen aus - man könnte eigentlich auch sagen, dass sie dem selbsternannten Modekönig von Deutschland einen echten Tiefschlag verpasst hat.

Das Erotik-Model macht sich nach eigener Aussage Sorgen darüber, dass sie nur noch durch den Verkehr mit mehreren Männern gleichzeitig zum Höhepunkt kommen könnte - eine Angst die ihr Intim-Coach Lea nehmen möchte.

Beim "Spaß" mit Dr. Sindsen habe es aber nicht nur an anderen Männern gemangelt, sondern der Ex-Handballer habe sich auch äußerst egoistisch verhalten.