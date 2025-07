Warum Eric Sindermann in den Hungerstreik geht! "Die größte Frechheit"

Berlin - Die einen hungern für Klimapolitik, die anderen für einen Boxkampf! Eigentlich wollte Eric Sindermann (36) am 4. Oktober beim Ultimate Hype in Oberhausen wieder die Fäuste fliegen lassen. Sein Gegner: Diogo Sangre (30). Der Kampf aber wird nicht stattfinden - sehr zum Ärger von Dr. Sindsen.

Alles in Kürze

Eric Sindermann (36) geht für den Kampf in den Hungerstreik. © Instagram/Eric Sindermann

Auf Instagram läuft er zu Höchstform auf. "Was bist du für eine M*schi? Was ist mit meinem Titelkampf?", will der 36-Jährige wissen. Noch vor vier Monaten habe er vom Reality-Star eine Anfrage bekommen, weil beide beim Fame Fight jeweils ihren Kampf gewonnen haben. Obwohl zu dem Zeitpunkt noch verletzt, sagte er zu, bereitete sich intensiv vor, verzichtete auf Alkohol, doch jetzt soll alles umsonst gewesen sein.

"Ich fühle mich einfach nur betrogen", so der selbst ernannte Modekönig von Deutschland. "Und ja, ich bin ehrlich. Ich brauche diesen Kampf. Ich brauche das Geld."

Der ehemalige "Sommerhaus der Stars"-Bewohner kündigt daher einen drastischen Schritt an: Er geht in den Hungerstreik! "Das ist keine Affekthandlung. Ich habe mir das lange überlegt. Ich kämpfe für Gerechtigkeit."

Für ihn sei das Ganze "die größte Frechheit", die er bisher im TV erlebt habe. "Das ist in den letzten vier Jahren die schlimmste Niederlage", so Sindermann.