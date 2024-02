Attacke auf Eric Sindermann: ER hat ihm die Torte "serviert"

Berlin - Was der ganz große Tag von Eric Sindermann (35) werden sollte, endete mit einer Torte im Gesicht des selbsternannten Modekönigs von Deutschland, doch wer steckt hinter dieser "süßen" Attacke?

Er wollte auf gar keinen Fall, "dass irgendwelche Dritten davon betroffen werden". Insbesondere ging es ihm um die Tochter von Gisele Oppermann (36), die dabei zusehen musste, wie der Übeltäter von der Security zu Boden gerissen wurde, und um die Betreiber des UCI Luxe, weil die Kinoleinwand durch die Torten-Attacke in Mitleidenschaft gezogen wurde.

"Viele Leute feiern das und viele Leute hassen mich dafür, für das, was ich gemacht habe", erklärte der Bauunternehmer bei Mikes YouTube-Channel .

Eric Sindermann (35) hat sich nach der Attacke in seine vier Wände zurückgezogen. © Screenshot/Instagram/dr.sindsen (Bildmontage)

Bei dem Model und ihrer Tochter habe er bereits persönlich Abbitte geleistet und beide hätten seine Entschuldigung auch angenommen.

Was die Kinoleinwand angeht, so könnte noch eine gewaltige Schadenersatzforderung auf Jörg zukommen. Er sprach in diesem Zusammenhang von mehreren Hunderttausend Euro, falls die Leinwand komplett ausgetauscht werden muss.

Und auch mit dem Vorurteil, dass das alles nur Fake gewesen sei, räumte Desirees Ex auf. Während Dr. Sindsens Modenschau liefen nämlich auch die Kameras der Reality-Doku-Soap "B:Real", sodass dieser Verdacht nahelag.

Erics Reaktion auf den Zwischenfall spricht ebenfalls dagegen. Er hatte sich anschließend umgehend nach Hause begeben und tauchte auch nicht mehr auf der Aftershowparty auf. Dadurch verprellte er sämtliche Partner und Sponsoren, wofür sich der Reality-Star im Nachhinein in seiner Instagram-Story entschuldigte.

Die Kuchen-Klatsche war nicht die erste Rache-Aktion von Jörg Hansen. Er soll auch dafür gesorgt haben, dass das Porträt, das sich seine Ex als Tattoo von ihrer neuen Flamme stechen ließ, vollkommen verhunzt wurde, weil er die Vorlage ausgetauscht haben soll.