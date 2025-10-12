Bordell-Chefin Ulla über ihren S*xclub: "Sozialer Treff, wie in einer Disco"

Goch - Millionärin wird sie mit ihrem Job nicht, sagt Ulla Oberender (63). Doch sie könne als Chefin eines FKK-Clubs ganz gut leben, schiebt sie hinterher. In der RTLZWEI-Doku "Deutschland bei Nacht - Schuften statt schlafen" zeigt sie, wie es in ihrem Laden abgeht.

Ulla Oberender (63) betreibt im niederrheinischen Goch den FKK-Club "Van Goch". © RTLZWEI

Zunächst gibt es für Ulla eine herzliche Begrüßung durch mehrere Prostituierte. "Das könnten alles meine Kinder sein. Wir sind wie eine große Familie."

Die Familie funktioniert aber nur mit Bezahlung. 55 Euro kassiert die Bordell-Mutti von den Sexarbeiterinnen, die sich dafür für eine Nacht ein Zimmer im Club "Van Goch" am Niederrhein mieten können. Die Preise ihrer Dienstleistungen bestimmen die Frauen anschließend selbst. Hier ist jede ihre eigene Chefin.

Ulla erklärt das Prinzip: "Man könnte sagen, dass das Wanderhuren sind: Die fahren durch ganz Deutschland, sind mal hier drei Monate, mal da drei Monate, mal da ein halbes Jahr." 1200 Prostituierte habe sie schätzungsweise schon beherbergt. Am Drehabend sind 14 gleichzeitig da, um die Wünsche der zahlenden Männer zu erfüllen.

Eine der strikten Regeln ist Safer Sex, also der Geschlechtsverkehr mit Kondom. Bevor das Geschäft losgeht, kontrolliert die frühere Schaustellerin und Sonnenstudio-Besitzerin die Zimmer und Sanitäranlagen: "Kondome sind da, Gleitgel ist da, Desinfektionsmittel ist da, Tücher sind da, alles sauber."

35 Euro bezahlen Männer für den Abend, dafür ist auch ein Buffet inklusive.