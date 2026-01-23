Frau hat größte Brüste des Landes - und sie hören nicht auf zu wachsen

Glasgow (Schottland) - Eine 28-Jährige hat laut eigener Aussage die größten Brüste des Landes. Eine Erkrankung führt dazu, dass sie immer weiter wachsen. Doch die Schottin profitiert in vollen Zügen von ihrer Mega-Oberweite - auch, wenn das nicht von Anfang an so war.

Summer Robert (28) soll mit Körbchengröße "R" die größten Brüste in Großbritannien haben, © Collage: Screenshots/Instagram/@scotchdolly97

Wenn man Summer Robert aus Glagow sieht, fällt es schwer, den Blick oben zu behalten: Die 28-Jährige besitzt mittlerweile einen Busen, der die BH-Größe "R" ausfüllt. "Ich habe die größten Brüste in Großbritannien", behauptet sie laut Mirror.

Die Schottin leidet an der Krankheit namens "Makromastie", die für ein unkontrolliertes, übermäßiges Wachstum des Brustgewebes sorgt. In Großbritannien einen Büstenhalter in ihrer Größe zu finden, bezeichnet Summer als "unmöglich".

Summers Riesenbrüste bringen einige körperliche Beschwerden mit sich. Die junge Frau leidet unter chronischen Schmerzen im Rücken, Nacken und in den Schultern und hat oft Kopfweh. Eine Brustverkleinerung wäre aber in ihrem Fall sinnlos, da sie einfach "wieder nachwachsen würden", so Summer.

Bei einer Körpergröße von gerade einmal 1,45 Metern sollen ihre Brüste um die 25 Kilogramm wiegen. Ein Arzt verschrieb ihr deshalb ein spezielles Korsett, das sie vor allem auf der Arbeit tragen sollte, um einen Rundrücken zu vermeiden.