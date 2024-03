Schlüpfrige Details! Darauf steht Bill Kaulitz im Bett

Los Angeles - Uiuiui, es wird hot in den Kaulitz Hills! Tom und Bill Kaulitz (34) lassen alle Hülle fallen und quatschen unbedeckt über ihre Vorlieben im Bett – und über Bills neue Entdeckung.

Klar würde man Geräusche machen, so der 34-Jährige, aber auf ganze Konversationen stehe er nicht.

Das scheint ihn dann aber doch genauer zu interessieren. "Bist du ein Typ, der dann 'Ja' sagt?" will Tom von seinem Zwilling wissen.

Toms versautes Gehirn schlägt dabei schnell in schlüpfrige Gefilde um. "Ein 'Ja', wenn man beim Sex kommt", lacht der 34-Jährige.

In der aktuellen Folge ihres Podcasts " Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood " widmen sich die Twins einer zunächst harmlosen Zuschaueraufgabe: Sie sollen verschiedene Instanzen, in denen man 'Ja' sagen würde, für ihre Hörer demonstrieren.

Wo sich Tom Kaulitz – ganz im Gegensatz zu Ehefrau Heidi Klum (50), die gerne in Talkshows über ihr Liebesleben tratscht – beim Thema Bettgeschichten eher bedeckt hält, hat Zwillingsbruder Bill keine Hemmungen.

Eine Sache findet der Tokio-Hotel-Sänger dann aber doch heiß: "Ich find's gut, wenn Leute mit mir reden, das hab ich jetzt erst neu für mich entdeckt."



"Dirty Talk findest du geil?" lacht Tom daraufhin.

Für Bill käme es aber stark auf die Situation und auf den jeweiligen Partner an. "Manchmal denkt man 'Oh, nichts sagen, Shh!' und bei anderen denkt man 'Oh, ganz geil'", schwärmt der gebürtige Leipziger.

Tom selbst gibt keine Auskünfte über seine Vorlieben - aber gut, seine Heidi macht das ja genug für ihn.