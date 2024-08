08.08.2024 18:30 5.012 "Ex on the Beach": Barkins Traumfrau sollte "blasen, kotzen, weitermachen"!

Bei "Ex on the Beach" will Juliette ihren Ex Barkin zur Rede stellen, doch der ist auch noch stolz auf seine Fremdgeherei!

Von Sarah Popp

Mexiko - Am "Ex on the Beach"-Strand trifft Macho Barkin (29) auf seine Ex-Freundin Juliette (22). Doch seine Reaktion auf ihre Anschuldigungen ist schockierend! Barkin (29) ist auch noch stolz auf sein Verhalten. © Screenshot: RTL+ Die 22-Jährige will ihren Ex eigentlich zur Rede stellen, doch statt sich aus der unangenehmen Situation herauszureden, legt Barkin noch mehr Feuer: "Es war noch schlimmer als du denkst, sage ich dir ehrlich", erklärt er trocken. Juliette berichtet, wie ihr Ex seinen Affären Textnachrichten mit den Worten "blasen, kotzen und weitermachen" gesendet hat, doch der kann ihren Unmut nicht verstehen. Die beiden waren immerhin erst am Anfang ihrer Beziehung, und da kann man sich auch ruhig mit anderen Frauen vergnügen. Zu viel für die 22-Jährige: "Selbst in der Kennenlernphase (...) bumst man nicht andere", schreit Juliette, doch Barkins trotzige Antwort lautet nur: "Ich schon. Ich mache es aber!" Ex on the Beach Juliette über "Schlimmer als du denkst"-Ex: "Ich war sprachlos!" "Ich würde sagen, ich bin ein Fuckboy mit Herz (...), ich liebe Frauen und Frauen lieben mich", feiert Barkin seine Einstellung und grinst in die Kamera. Juliette (22) kann nicht fassen, dass sich ihr Ex nicht entschuldigt. © Screenshot: RTL+ "Ex on the Beach": Phillip will seine Ex wieder, doch dann knallts! Zwischen Elli (26) und Phillip (28) geht es rund. © Screenshot: RTL+ In der Villa wird derweil "Bäumchen wechsel dich" gespielt. Paddy (24) ist eigentlich mit Alessa (27) vercoupelt, doch macht er plötzlich Elli (26) schöne Augen. Die muss jedoch dank "Terror Tablet" auf ein Date mit Schönling Micha (25). Auf dem Daybed gibt es Trocken-Sex dank Kamasutra-Spielwürfel, was den 25-Jährigen ganz schön aus der Fassung bringt: "Für mich sind es neue Erfahrungen", erklärt er schüchtern, während sich Elli auf ihn wirft und abknutscht. Ellis Ex Phillip (28) findet das gar nicht prickelnd und zeigt überraschenderweise wieder Interesse an ihr: "Phillip bekommt gerade gegenüber mir wieder leichte Emotionen", freut sich Elli im Interview und ist bereit für eine zweite Chance. Ex on the Beach Doppelmoral und Eifersuchtsdrama: Paddy bringt "Ex on the Beach" zum Kochen Das erledigt sich jedoch schnell wieder, als Phillip nacheinander Steffi (26) und Juliette küsst und Elli davon erfährt: "Alles falsche Menschen hier drin!", keift die 26-Jährige und flippt völlig aus. Beim Date von Micha (25) und Elli (26) wird schon einmal das Kamasutra geübt. © Screenshot: RTL+ Im Anschluss nutzt Elli ihre Chance für einen Kuss. © Screenshot: RTL+ Kaum knutscht Elli einen anderen, hat Ex Phillip wieder Interesse an ihr. © Screenshot: RTL+ Die ganze Folge von "Ex on the Beach" kannst Du ab sofort im Stream auf RTL+ sehen. Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge.

Titelfoto: Bildmontage: Screenshot RTL+