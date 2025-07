"Du bist so ein Stück Scheiße": Wegen Ex-Partners die beste Freundin verraten!

Südafrika - In der vierten Folge " Prominent getrennt " fliegen die Fetzen zwischen Jenni (26) und ihrem Ex Nico (29). Der Grund: Beide stecken jeweils mit dem "Feind" unter einer Decke.

Schließlich bleiben beide Ex-Partner stur, sodass am Ende Schnick-Schnack-Schnuck entscheiden muss. Da Nico gewinnt, nominieren die beiden Pam und Alan - was tatsächlich zu deren Rauswurf führt. Jannik triumphiert: "Der König ist noch im Game."

Dann folgt der Showdown: Nico präsentiert Jenni den Plan und weicht davon keinen Zentimeter ab. Die 26-Jährige ist entsetzt: "Pam ist meine Freundin, die werde ich nicht nominieren. (...) Du bist so ein Stück Scheiße!"

Yeliz weiß gar nicht, womit sie diese scheinbar plötzliche Loyalität verdient hat und schmiert dem 29-Jährigen mehr oder weniger glaubwürdig Honig ums Maul: "Alter, du machst dich so sympathisch in diesem Format!"

Der versteht sich nämlich dermaßen gut mit Jannik und Co., dass er sie bei ihrem Plan, Alan (38) und Pam (27) rauszuwerfen, bedingungslos unterstützen will.

Während Jenni mit ihren Verbündeten also vorhat, der generischen Allianz den "Kopf abzuschlagen" aka Yeliz (31) und Jannik rauszuschmeißen, schwebt Nico in ganz anderen Sphären.

Bei der "Zeit zu zweit" lassen Jannik (28) und Yeliz (31) ihre Trennung Revue passieren. © RTL

Neben der Freude über den gelungenen Schachzug steht für Jannik und Yeliz aber vor allem ein Blick in die Vergangenheit auf der To-do-Liste. Bei der "Zeit zu zweit" will die 31-Jährige erneut wissen, wie er wenige Stunden nach der Trennung bereits mit einer anderen Frau im Bett landen konnte.

Jannik erklärt, dass er innerhalb ihrer Beziehung immer wieder hatte Schluss machen wollen, es dann aber doch nie geschafft habe. Deshalb habe er Yeliz' Schlussstrich dann einfach "dankend angenommen". Und zu seiner Nacht mit der neuen Frau: "Ich hab einfach gelebt, ohne nachzudenken, und ich bin ehrlich … Es war gut."

Außerdem unterstellt Yeliz ihrem Ex, die Beziehung mit ihr nur als "Mittel zum Zweck" für mehr Follower genutzt und auch die Trennung medienwirksam ausgeschlachtet zu haben.

Jannik hält dagegen: "Du warst tatsächlich die Erste, die ich richtig krass geliebt habe. Tief in meinem Inneren hatte ich immer was für dich übrig, das ging halt auch nie weg. Du bist schon was Besonders für mich."