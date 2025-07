Liebes-Beichte: Jannik vergleicht Gefühle für Yeliz & Gerda

Alles in Kürze

Yeliz Koc (31) und Jannik Kontalis (28) sind Teil der aktuellen Staffel von "Prominent getrennt". © RTL

So gibt Jannik ganz offen in einer seiner Fragerunden am Mittwoch auf Instagram zu, dass er Yeliz mehr geliebt habe als seine zweite, ebenfalls aus dem TV bekannte Ex-Freundin Gerda Lewis (32).

Das läge auch daran, dass Yeliz die erste Person war, die er "wirklich von ganzem Herzen geliebt habe".

Mit GNTM-Beauty Gerda Lewis kam Jannik nämlich erst wenige Monate nach der Beziehung mit Yeliz zusammen.

Der schnelle Wechsel erfolgte plötzlich und ließ viele vermuten, dass der 28-Jährige mit seiner vorherigen Beziehung zu diesem Zeitpunkt noch nicht ganz abgeschlossen hatte. Ziemlich treffend, denn nach dem Aus mit Gerda landete er kurzerhand wieder bei Yeliz.