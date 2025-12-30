Edith Stehfest startet OnlyFans: "Meine Kinder geht das gar nichts an"

Berlin - Edith Stehfest (30) macht ihre Ankündigung wahr und will schon Anfang des neuen Jahres bei OnlyFans durchstarten. Bereits vorab wehrte sich die Influencerin gegen kritische Stimmen.

Edith Stehfest (30) will sich nichts mehr vorschreiben lassen. © Screenshot/Instagram/edithstehfest

"OF CONTENT? Wie kann sie nur? Sie ist doch Mutter? Die armen Kinder? Was sollen die nur denken?", zitierte Edith in einem am Dienstag veröffentlichten Instagram-Reel einige der Vorwürfe.



Die 30-Jährige reagierte in dem Post mit deutlichen Worten: "DAS GEHT meine Kinder einfach GAR NICHTS an. Oder redet ihr mit euren Kindern über die letzte Nacht mit Papa und schaut euch zusammen Fotos für einen erotischen Kalender an? NEIN. Und genauso wenig hat dieses Thema etwas mit meiner Rolle als Mutter zu tun."

Die Ex-Frau von Schauspieler Eric Stehfest (36) erklärte, ihr gehe es bei dem Schritt darum, "eine alte Angst – vielleicht sogar Unsicherheit und Scham – zu heilen." Weiter betonte sie: "Als Überlebende nach einer Vergewaltigung ist es f***ing schwer, jemals wieder einen gesunden Zugang zum eigenen Körper und zur eigenen Weiblichkeit zu finden. Und ich WILL das lernen."

Die ehemalige Dschungelcamperin hat sich die Sache offenbar gut überlegt - schon am 1. Januar soll es mit ihrem OnlyFans-Kanal losgehen. Was für Inhalte ihre Fans auf der Erotikplattform genau erwarten, verriet Edith aber noch nicht.