Edith Stehfest startet OnlyFans: "Meine Kinder geht das gar nichts an"

Edith Stehfest macht ihre Ankündigung wahr und startet bei OnlyFans durch. Schon vorab wehrte sich die Influencerin gegen Kritik.

Von Christoph Carsten

Berlin - Edith Stehfest (30) macht ihre Ankündigung wahr und will schon Anfang des neuen Jahres bei OnlyFans durchstarten. Bereits vorab wehrte sich die Influencerin gegen kritische Stimmen.

Edith Stehfest (30) will sich nichts mehr vorschreiben lassen.
Edith Stehfest (30) will sich nichts mehr vorschreiben lassen.  © Screenshot/Instagram/edithstehfest

"OF CONTENT? Wie kann sie nur? Sie ist doch Mutter? Die armen Kinder? Was sollen die nur denken?", zitierte Edith in einem am Dienstag veröffentlichten Instagram-Reel einige der Vorwürfe.

Die 30-Jährige reagierte in dem Post mit deutlichen Worten: "DAS GEHT meine Kinder einfach GAR NICHTS an. Oder redet ihr mit euren Kindern über die letzte Nacht mit Papa und schaut euch zusammen Fotos für einen erotischen Kalender an? NEIN. Und genauso wenig hat dieses Thema etwas mit meiner Rolle als Mutter zu tun."

Die Ex-Frau von Schauspieler Eric Stehfest (36) erklärte, ihr gehe es bei dem Schritt darum, "eine alte Angst – vielleicht sogar Unsicherheit und Scham – zu heilen." Weiter betonte sie: "Als Überlebende nach einer Vergewaltigung ist es f***ing schwer, jemals wieder einen gesunden Zugang zum eigenen Körper und zur eigenen Weiblichkeit zu finden. Und ich WILL das lernen."

Die ehemalige Dschungelcamperin hat sich die Sache offenbar gut überlegt - schon am 1. Januar soll es mit ihrem OnlyFans-Kanal losgehen. Was für Inhalte ihre Fans auf der Erotikplattform genau erwarten, verriet Edith aber noch nicht.

Edith Stehfest dankt ihren Fans für den Rückhalt

Ende September verkündeten Eric (36) und Edith Stehfest (30) ihre Trennung.
Ende September verkündeten Eric (36) und Edith Stehfest (30) ihre Trennung.  © Instagram/ericstehfest

Stattdessen bedankte die zweifache Mama sich für den Rückhalt, den sie aus ihrer Community ebenfalls erfahre.

"Ich bin so krass überrascht und so dankbar, was ihr so für Kommentare schreibt zu dem Thema, weil alle total verstanden haben, dass es gar nicht um irgendein billiges Darstellen geht, sondern um ehrlichen, super schönen und exklusiven Content", sagte sie.

Schon Mitte Dezember - also wenige Wochen nach der Trennung von Eric - hatte Edith Stehfest in einer Instagram-Story von ihren OnlyFans-Plänen gesprochen.

Damals schrieb sie: "So. Dann kann ich ja jetzt endlich OnlyFans starten. Noch nie getraut und nie gedurft."

