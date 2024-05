Eifersuchts-Drama bei Ex-Paar eskaliert: "Du hast schon wieder eine andere flachgelegt!"

"Eigentlich haben wir schon gewonnen und unser Ziel erreicht. Wir genießen alles, was kommt und in jedes einzelne der abgefuckten Gesichter zu gucken", jubiliert Tim.

Bedröppelte Gesichter bei den übrigen Paaren, denn schließlich hatten diese in der Nominierung mehrstimmig für den Auszug von Tim und Melina gevotet.

Nach der letzten Nominierung müssen Tim und Melina (beide 27) mit ihren Kontrahenten Nico (26) und Sarah (24) ins Exit-Game. Beim Aufeinanderstapeln von bedruckten Würfeln am heißen Strand von Südafrika haben die beiden "Love Island"-Sternchen knapp die Nase vorne, weswegen der Legat-Sohn und seine Ex die Villa verlassen müssen.

Lukas und Chiara kommen nicht auf einen gemeinsamen Nenner.

Lange Zeit, um ihren Sieg zu feiern, haben Tim und Melina allerdings nicht: Im nächsten Spiel müssen die Paare Bälle auf einem wackeligen Untergrund platzieren und balancieren. Das langsamste Ex-Paar muss die Villa verlassen und verpasst den Einzug ins Halbfinale.

Spielerisch leicht bewegen sich Lukas und Chiara durch das Spiel - ganz beflügelt von ihrem Erfolg sucht der ehemalige Rosenkavalier danach noch einmal das Gespräch mit seiner Verflossenen. "Es war schön, dich heute glücklich zu sehen. Umso mehr leid tut es mir, dich damals verletzt zu haben. Du bist eine tolle Frau", bauchmiezelt der Hamburger seine Ex.

Die harmonische Stimmung hält allerdings nicht lange an: Beim Flaschendrehen am Abend wird Ex-Schwimmer Tommy (29) zum Nacktschwimmen im Pool verdonnert, was Chiara mit einigen freudigen Kommentaren quittiert.

"Sexy! Da seh ich zumindest mal wieder was!", johlt die Single-Lady, was ihrem Ex-Freund bitter aufstößt.