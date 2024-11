"Einfach scheiße von uns": Hertha BSC mit Mini-Krise und neuen Sorgen

Marten Winkler (22, M.) konnte nur mit Hilfe den Platz verlassen. © Soeren Stache/dpa

Bereits nach 32. Minuten blieb Marten Winkler (22) auf dem Rasen liegen und musste nach kurzer Behandlung ausgewechselt werden. Auf zwei Helfer gestützt verließ der Flügelstürmer mit dick bandagiertem Oberschenkel den Innenraum des Olympiastadions.

Was sich da schon andeutete, sollte sich nach dem Abpfiff bestätigen. "Hört sich leider nicht so gut an", erklärte Cristian Fiél (44). Er wolle die Hoffnung zwar nicht aufgeben, dass es doch nicht so schlimm ist, "bis der Doktor nicht irgendwas anderes sagt", aber er habe Winkler in der Kabine an Krücken gehen gesehen.

An Krücken gingen nach Spielschluss im übertragenen Sinn auch alle anderen Hertha-Kicker, denn sie hatten es nicht geschafft, einen zweimaligen Vorsprung in einen Dreier umzumünzen. Es war das dritte Ligaspiel in Folge ohne Sieg.

"Einfach scheiße von uns", fand Ibrahim Maza (18) deutliche Worte. Der Youngster hatte seine Mannschaft bereits nach sechs Minuten mit einem satten Distanzschuss in Führung gebracht.