Erotik-Model haut Fans mit Throwback-Pic um: So sah sie vor fünf Jahren aus

Newport (Wales)/Las Vegas (USA) - Einst lebte sie als unscheinbare Buchhalterin in Wales. Doch von der einst grauen Maus, die auch wegen ihres Übergewichts gemobbt wurde , ist heute kaum noch etwas übrig. Jazmyne Day (30) ist mittlerweile ein Erotik-Model, das in Las Vegas ein glamouröses Leben führt.

Jazmyne Day (30) bezirzt ihre Fans heute mit sexy Fotos. © Instagram/Screenshot/jazdaymedia

Doch ganz abgeschlossen hat sie mit ihrer Vergangenheit noch nicht. So veröffentlicht die Sexarbeiterin in unregelmäßigen Abständen Throwback-Fotos aus ihrer Vergangenheit.

Am Gründonnerstag war es wieder so weit. "Was für einen Unterschied fünf Jahre machen können", schreibt sie in ihrem Instagram-Post. Darin stellt die heutige Sex-Influencerin ein Foto von damals neben ein neues.

Größer könnte der Unterschied kaum sein. Während die Waliserin auf dem alten Bild noch etwas bedröppelt in die Kamera schaut, strahlt sie auf dem aktuellen selbstbewusst in die Linse.

Dass die 30-Jährige nicht einfach ihren Wohnsitz gewechselt und ein paar Kilos abgenommen hat, wird dank der zwei Fotos noch einmal überdeutlich klar.