Erotik-Star mit besonderer Vagina hat Dating-Probleme: "Ich fühle mich ständig verurteilt"

Surrey (Großbritannien) - Annie Charlotte wurde mit einer sehr seltenen Fehlbildung geboren: Die Britin hat zwei Vaginen! Für ihr Leben als Erotik-Star ist die intime Besonderheit durchaus ein Vorteil. Doch Glück im Job bedeutet wie so häufig Pech in der Liebe. Viele Partner scheinen mit ihrer doppelten Vagina und ihrer schlüpfrigen Arbeit nicht so wirklich gut zurechtzukommen.