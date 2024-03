Es geht um Amira: Geschmacklose Bett-Beichte von Oliver Pocher

Paris - Die öffentliche Trennung von Oliver (46) und Amira Pocher (31) ist bereits etwas mehr als sechs Monate her und dennoch kann der Kölner Comedian es nicht lassen, gegen seine Noch-Ehefrau zu sticheln. Dieses Mal schlägt er mit einer geschmacklosen Bett-Beichte weit unter die Gürtellinie.

Amira (31) und Oliver Pocher (46) haben zwei gemeinsame Kinder. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/oliverpocher, Screenshot/Instagram/amirapocher

Im Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt", den er gemeinsam mit seiner Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (41) betreibt, schockt er diese mit einer Sex-Beichte. Denn die Mutter seiner ersten drei Kinder feierte am gestrigen Donnerstag ihren 41. Geburtstag - und zwar in Paris. Dafür hatte Oli einen Kuchen besorgt. "Ich bin immer ein romantischer Typ gewesen", lobt sich der "Schwarz und Weiß"-Interpret selbst.

Im weiteren Verlauf des Gesprächs kippt die Stimmung dann jedoch. Denn als die beiden auf die französische Hauptstadt zu sprechen kommen, wird es geschmacklos vonseiten des Komikers. "Paris – Stadt der Liebe. Da habe ich sogar nochmal Amira … an dem Abend", gibt er gegenüber Sandy zu.

Bei der Fünffach-Mama kommt diese Aussage jedoch überhaupt nicht gut an. "Das können wir direkt rausschneiden! Das geht doch Deutschland nichts an", poltert Sandy in Richtung Oli und warnt ihn schon mal vor: "Das gibt wieder zehn Anrufe von deiner Noch-Ehefrau."

Dem scheint das aber egal zu sein und nimmt seine Ex-Gattin jetzt sogar noch mit ins Boot: "Ich habe dich zum Beispiel in Paris ..."