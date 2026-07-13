13.07.2026 08:06 Christian Friedel goes Hollywood: "Der Dreh war wirklich ein Abenteuer"

Christian Friedel hat für seinen ersten Hollywood-Film in Indien gedreht. TAG24 hat der Schauspieler verraten, welche coolen Projekte noch so anstehen.

Von Karolin Wiltgrupp, Saskia Hotek

Dresden/Indien - Ob "The White Lotus", "Babylon Berlin" oder auch "The Zone of Interest" - Christian Friedel (47) ist längst eine feste Größe in der internationalen Film-, Fernseh- und Streamingwelt. Doch es gibt eine Sache, die dem Schauspieler bislang noch gefehlt hat: eine Rolle in einem Hollywoodfilm. Mit dem Action-Thriller "The Peasant", der nächstes Jahr in die Kinos kommen soll, ist der Traum nun wahr geworden.

Christian Friedel (47) erobert Hollywood. © Eric Münch Für die Dreharbeiten reiste Friedel für vier Monate ins weit entfernte Indien. Bis Mai dieses Jahres drehte er dort an der Seite von "Slumdog Millionär"-Star Dev Patel (36), der die Hauptrolle spielt und gleichzeitig Regie führt. "Es war wirklich krass in Indien zu sein und auch auf Englisch zu drehen. 'The Peasant' ist mein erster Hollywood- und Actionfilm und ich habe das sehr genossen, international zu drehen", verrät der gebürtige Magdeburger im TAG24-Interview. Nicht nur von der Zusammenarbeit mit den Schauspielkollegen und dem Team schwärmt Friedel, auch Indien als Drehort hat ihn total fasziniert: "Der Dreh in Indien war wirklich ein Abenteuer. Das war Bollywood und Hollywood zusammen. Wir haben größtenteils in den Bollywood-Studios gedreht." Promis & Stars TV-Star spricht Klartext: Das ist für Marc Dumitru der "Endgegner" als Papa Neben dem inzwischen abgedrehten Blockbuster stehen dieses Jahr auch noch weitere, spannende Projekte an.

In seinem ersten Actionfilm spielt Friedel an der Seite von Hollywood-Star Dev Patel (36). © MATT WINKELMEYER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

In "The White Lotus" spielt der 47-Jährige unter anderem mit der britischen Schauspielerin Aimee Lou Wood (32). © Screenshot/Instagram/@christianfriedel

Jede Menge neue Projekte mit Christian Friedel